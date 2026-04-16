La AIE alerta de que "a Europa le quedan unas seis semanas" de combustible

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha lanzado un contundente mensaje a la Unión Europea ante la crisis del petróleo al expresar en una entrevista que "a Europa le quedan quizás unas seis semanas, más o menos, de combustibles para los aviones", además de advertir que se pueden producir cancelaciones de vuelos si la situación no vuelve a la normalidad lo antes posible.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, publicada este mismo jueves y que se puede leer aquí, el director ejecutivo de la AIE ha analizado la situación actual de los precios y el desabastecimiento del petróleo en todo el mundo como consecuencia de la guerra en Irán y de los problemas generados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el suministro mundial de petróleo.

Las consecuencias del bloqueo irán para largo

Ante una situación que no sólo no mejora, sino que se agrava cada día al no desbloquearse el estrecho de Ormuz, Fatih Birol ha alertado que esta es la "mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás. El bloqueo del estrecho de Ormuz va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo".

Estas implicaciones se traducirán en "precios más altos de la gasolina, precios más altos del gas y precios elevados de la electricidad", declaró Birol, quien añadió que el impacto económico no afectará a todos los países por igual. Países como Japón, Corea, India, China, Pakistán y Bangladesh serán los más expuestos a la crisis energética.

Posibles cancelaciones de vuelos en Europa

"Los países que más sufrirán no serán aquellos cuya voz se escucha mucho. Serán principalmente los países en desarrollo, los países más pobres de Asia, de África y de América Latina. Luego llegará el impacto económico a Europa y a América". En concreto, en el caso de Europa, el director ejecutivo de la AIE afirmó: "Puedo decirles que pronto oiremos la noticia de que algunos de los vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como resultado de la falta de combustible para aviones".

El economista turco y experto en energía también ha expresado la preocupación que existe en muchos países ante esta crisis, al señalar que "Muchos líderes gubernamentales me dicen que, si el estrecho de Ormuz no se abre hasta finales de mayo, muchos países (empezando por las economías más débiles) se enfrentarán a enormes desafíos, que irán desde elevadas cifras de inflación hasta un crecimiento cercano a la desaceleración o incluso a la recesión en algunos casos".

Birol recuerda que, aunque se produzca un acuerdo de paz, los daños causados por la guerra a las instalaciones energéticas no se solucionarán de la noche a la mañana. Como afirma, "más de 80 activos clave en la región han resultado dañados. De estos 80 activos clave, más de un tercio están gravemente o muy gravemente dañados. Nos llevará, poco a poco, hasta dos años, volver a la situación anterior a la guerra".