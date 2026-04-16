La regularización masiva de inmigrantes será el tercer truco de Sánchez para inflar las afiliaciones

Satisfacción en el Gobierno después de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes de ayer martes. La norma se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y entrará en vigor este jueves. "Es uno de los grandes hitos de esta legislatura" festejó la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

Según las propias estimaciones del Gobierno, la medida beneficiará en los próximos meses a más de 500.000 personas que residen en España de forma ilegal. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez entre las principales ventajas de su idea están los beneficios para el mercado laboral. Así, estas son las cuatro conclusiones que destacan:

"Nuestra prosperidad está unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores extranjeros: Representan el 43% del empleo creado desde la reforma laboral". "Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar". "También suponen el rejuvenecimiento demográfico: la inmigración en España es eminentemente laboral y con un perfil de edad joven". "Nuestra gestión de las migraciones nos ha situado a la vanguardia del mundo. Hacemos lo correcto desde todos los puntos de vista: humanitario y por supuesto, económico".

Aunque el Gobierno prefiere ignorar este punto, la polémica regularización masiva también será muy rentable a nivel estadístico. Según la propia ministra del ramo, "estimamos que en torno a medio millón de personas" dejen de trabajar en la economía sumergida para pasar a sumarse al número de afiliados a la Seguridad Social, lo que inflará todavía más las cifras de empleos.

El truco de los empleos duplicados

Estas cifras han sido objeto de polémica hace unos días, cuando el Ejecutivo publicó las cifras de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de marzo. Una de las razones de la polémica fue que ayer lunes Pedro Sánchez se saltó el embargo de los datos en dos ocasiones para presumir de que "por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social".

Además de las críticas por haberse saltado el pacto, cabe destacar que las afirmaciones de Sánchez, y que también secundó la propia Elma Saiz, son incorrectas. Y es que, esos más de 22 millones de los que presumió el líder del PSOE no se refieren a afiliados (personas distintas), sino a afiliaciones. Así lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo como publicó Libre Mercado:

"Asimismo, debe indicarse que el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con el de situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios" explican. Es decir, si una persona firma 2 o 3 contratos en un mes, la estadística le recoge como 2 o 3 "afiliados".

Según los cálculos del propio Gobierno, que no publica las cifras de pluriempleo todos los meses, "estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados a la Seguridad Social". Por tanto, teniendo en cuenta su propio porcentaje, de los 22 millones que festeja el Ejecutivo, 880.000 se deberían a contratos que habría firmado la misma persona, por lo que la cifra que exhibe el Ejecutivo se quedaría en 21,12 millones.

El truco de las bajas laborales

Otra circunstancia que infla los datos oficiales de afiliación y que está creciendo en los últimos tiempos es el aumento de las bajas laborales por enfermedad. Y es que, hay que tener en cuenta que los trabajadores que estén en una situación de baja por incapacidad temporal (IT) siguen contando como afiliados en la Seguridad Social, aunque no estén trabajando.

Aunque la Seguridad Social no publica mes a mes las cifras de absentismo, teniendo en cuenta el número de ocupados según la Encuesta de Población Activa (EPA) y las últimas cifras de absentismo obtenidas por Randstad, la ETT estima que las personas que se encontraban de baja médica se situaron en 1.239.732 en el cuarto trimestre de 2025. Por tanto, estamos ante más de 1,2 millones de personas que también maquillan las cifras de afiliación.

Más cifras. Según el informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) basado en datos de 2025, en total, se registraron 9.162.372 bajas por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) a nivel nacional, lo que representa un aumento del 7,13% respecto al año anterior. Esta situación no solo cocina el éxito laboral del Gobierno, sino que supone un coste récord para las empresas (pagan las bajas hasta el día 15 y siempre abonan las cotizaciones) y para la Seguridad Social, que tiene que soportar el coste.