Las bajas por no superar el período de prueba se disparan un 45% con Sánchez

El mercado de trabajo en España presenta importantes debilidades de fondo que afectan directamente a la productividad, la actividad económica y la creación de riqueza. Así, aunque desde el Gobierno se insiste en la supuesta bonanza de nuestro mercado laboral, lo cierto es que existen problemas graves. Uno de estos problemas es la cantidad de bajas que se registran por no pasar el período de prueba.

Se disparan las bajas

Concretamente, si consultamos los datos que ofrece la Seguridad Social de afiliados a fin de mes, podemos comprobar que el número de bajas de Régimen General por no superar el período de prueba registradas alcanzó en el mes de enero las 69.767, mientras que en febrero sumaron un total de 71.390. Así, en los dos primeros meses del año se han registrado 141.157 bajas.

Un año antes, en enero de 2025, las bajas registradas por no superar el período de prueba alcanzaron las 68.864. Así, si sumamos las 67.559 bajas registradas por este mismo motivo en el mes de febrero de 2025, tenemos que en los dos primeros meses del año se acumularon un total de 136.423 bajas por no superar el período de prueba, con un incremento del 3,47%.

Seguridad Social

Precisamente, los datos proporcionados por la Seguridad Social también muestran que en los dos primeros meses de 2019 las bajas por no superar el período de prueba alcanzaron las 96.938. Así, en enero de 2019 se registraron 47.962 bajas y en febrero un total de 48.976. Por tanto, desde entonces se han incrementado un 45,61%.

Por otra parte, en los dos primeros meses del año se han acumulado un total de 433.865 bajas voluntarias después de que en enero se registraran 218.261 dimisiones y en febrero otras 215.604. Por tanto, teniendo en cuenta que en el mismo período del año anterior las renuncias alcanzaron las 419.944, vemos cómo en un año se han incrementado en un 3,31%.

No obstante, lo más llamativo es, de nuevo, el incremento que se ha producido desde el año 2019. Las estadísticas publicadas por la Seguridad Social muestran que en los dos primeros meses de aquel año se registraron un total de 258.436 renuncias. De este modo, desde el año 2019 las dimisiones voluntarias se han disparado un 67,88%.

Seguridad Social

Así las cosas, a todo ello se le suman otros indicadores que muestran que el mercado laboral español, lejos de gozar de buena salud, padece una debilidad interna que lastra la actividad económica y la creación de riqueza. Al respecto, cabe recordar, por ejemplo, que más del 30% de los parados que buscan su primer empleo tiene más de 45 años. Además, en la última década el número de puestos de trabajo que quedan desiertos se ha incrementado un 145,5%.