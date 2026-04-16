Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, reivindica el archipiélago como "el mejor clima para invertir"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, ha defendido en Madrid el potencial del archipiélago como destino prioritario para la inversión internacional, destacando su marco fiscal y su posición estratégica.

Su intervención en el Hub de Canarias –organizado por Libertad Digital en el bufete Cremades & Calvo Sotelo en Madrid– ha comenzado con la proyección de un vídeo institucional sobre Canarias, en el que se han resumido sus principales atractivos económicos, así como su entorno natural y calidad de vida.

Un "clima" para invertir

Bajo el eslogan "Canarias, el mejor clima para invertir", Domínguez ha arrancado su intervención subrayando el atractivo del archipiélago: "Canarias, con su buen clima meteorológico, sus playas y sus espacios luminosos, brinda una oportunidad para invertir. Cuando uno piensa en potenciar la actividad económica, Canarias es un lugar interesante. Canarias tiene el mejor clima para invertir".

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El vicepresidente ha destacado el papel clave del turismo en el desarrollo económico de las islas: "23.000 millones de euros generados por 18 millones de visitantes al año. No nos centramos solo en la población que vive allí: gracias al turismo, Canarias se ha convertido en una locomotora económica".

Además, ha subrayado el crecimiento del archipiélago: "Crecemos a un 3,4% en 2025 y nuestra previsión está entre el 2% y el 2,4%. Estamos muy por encima de la media nacional y somos la segunda comunidad autónoma que más crece".

En este sentido, ha defendido el impacto social del sector: "El turismo genera el 40% del empleo. En apenas cinco décadas ha transformado la economía canaria y nos ha permitido salir de una situación más precaria. Ha recibido muchos ataques injustos, pero ha sido quien ha ayudado a avanzar a toda la sociedad".

Y ha añadido: "Nos ha permitido formar a nuestros hijos, salir adelante y vivir en un entorno con calidad de vida".

Domínguez también ha puesto el foco en el mercado potencial, y es que "sumando 2,7 millones de habitantes y una población flotante de 18 millones de personas, hablamos de un mercado muy interesante que no podemos limitar solo a quienes viven allí".

Diversificar sin sustituir el turismo

El vicepresidente ha insistido en que el objetivo no es sustituir el turismo, sino complementarlo: "No queremos sustituir al turismo, hay que cuidarlo y protegerlo. Va a seguir siendo la cabeza tractora, pero queremos diversificar la economía".

En este sentido, ha señalado que "en momentos complejos como los actuales necesitamos una mayor resiliencia y estamos empeñados en desarrollar sectores de valor añadido".

Sectores estratégicos

Domínguez ha detallado los ámbitos en los que Canarias quiere crecer:

Salud

Sector aeroespacial y aeronáutico

Microchips

I+D+i

Desarrollo de software

Economía azul

Biotecnología

Industrias creativas

Energía

En este contexto, el vicepresidente ha señalado que "la energía es clave, especialmente la eólica marina. En un archipiélago, la economía azul es fundamental. Este es el mapa sobre el que queremos pivotar".

Las cuatro claves

El vicepresidente ha resumido la propuesta canaria en cuatro pilares:

Talento

"Tenemos dos universidades públicas y cuatro privadas, una formación profesional con 26 familias y 150 ciclos, y seguimos apostando por la FP dual. Además, contamos con parques tecnológicos y centros de investigación como los institutos astrofísico y tecnológico", ha señalado Domínguez.

Conectividad

También ha destacado "una conectividad aérea de primer nivel, que en gran parte está vinculada al turismo, pero también con conectividad digital mediante cables submarinos, 5G y centros de datos. Y no hay que olvidar la conectividad marítima, clave para nuestras importaciones".

Calidad de vida

"El 13% de la población es expatriada. Somos un lugar seguro, tanto en términos personales como jurídicos, y ofrecemos una alta calidad de vida".

Fiscalidad

Domínguez ha puesto especial énfasis en el Régimen Económico y Fiscal (REF): "El REF es un gran desconocido, incluso para los canarios. Nuestro objetivo es divulgarlo, porque permite equipararnos al resto del territorio nacional y competir en igualdad de condiciones".

Por todo esto, ha rechazado las críticas, ya que "algunos hablan de paraíso fiscal, pero no es verdad. Es un derecho con cinco siglos de historia".

En este sentido ha detallado algunas ventajas de este régimen como "un impuesto de sociedades del 4%, un impuesto indirecto del 7% frente al 21%, y deducciones del 25% en I+D+i".

🔴 #HubCanariasLD: D. Manuel Domínguez González, Vicepresidente del Gobierno de Canarias (@VicepresiCan), @MDominguez_Glez: "En Canarias se tributa al 4%" "Cada metro cuadrado de nuestro archipiélago es es ZEC, Zona Especial Canaria" pic.twitter.com/4JttefkvTZ — Libertad Digital (@libertaddigital) April 16, 2026

Además, ha explicado herramientas como la ZEC y la Reserva de Inversiones: "Cada metro cuadrado de Canarias puede acogerse a la Zona Especial Canaria. También contamos con la Reserva de Inversiones, que permite tributar menos y reinvertir, por ejemplo, en vivienda destinada al alquiler".

El vicepresidente ha concluido su intervención con un mensaje de enfoque pragmático: "Nos marcamos objetivos alcanzables. Ninguno de los sectores que impulsamos requiere un gran consumo de territorio, porque somos conscientes de las limitaciones del archipiélago".

Y ha cerrado con una llamada a la inversión: "Queremos abrir la puerta a quienes busquen un lugar tranquilo y seguro donde invertir. Canarias ofrece una oportunidad única: el mejor clima para invertir".