Marcos de Quinto: "Todas las actuaciones de este Gobierno van orientadas a destruir la economía"

El Gobierno de Pedro Sánchez está instalado en el triunfalismo económico. Así, el Ejecutivo insiste en que nuestra economía vive un supuesto momento de bonanza que se traduce en mayor bienestar para la ciudadanía. Sin embargo, lo cierto es que la realidad es muy distinta y, lejos de ajustarse al relato gubernamental, constata que las políticas del socialismo, basadas en el intervencionismo económico, suponen siempre un fracaso. Así, no podemos olvidar, por un lado, que existen diversos indicadores que demuestran la pauperización de la economía española. Por otro, cabe considerar cómo el Gobierno sigue dopando el crecimiento con gasto público e inflación.

Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro contamos con Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y fundador de la asociación Pie en Pared, que desmonta este triunfalismo del Gobierno y denuncia la forma en que el Ejecutivo está hundiendo económicamente a España. De hecho, durante la entrevista, de Quinto denuncia lo que considera una estrategia deliberada de destrucción institucional y económica por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, Marcos de Quinto ha sido tajante al afirmar que la prioridad máxima del actual Ejecutivo no es la gestión pública, sino el latrocinio sistemático de las arcas del Estado. Según el empresario, el sanchismo ha desplegado claramente un plan para garantizar su impunidad mediante el asalto a todas las instituciones de control. Desde el Consejo General del Poder Judicial hasta la Fiscalía, pasando por el CIS o la Agencia Tributaria, el objetivo sería crear un entorno donde la corrupción gubernamental no encuentre contrapesos legales ni administrativos.

En el ámbito puramente económico, Marcos de Quinto sostiene que todas las actuaciones del Gobierno están orientadas a destruir la economía productiva. Del mismo modo, ha criticado duramente la deriva hacia el wokismo, que bajo la apariencia de ecologismo o justicia social, oculta un ataque frontal a los pilares del capitalismo, como son el mérito y el esfuerzo. Por otra parte, ha denunciado que la legislación laboral actual, a su juicio, fomenta el absentismo y penaliza la contratación, convirtiendo el mercado de trabajo en un entorno rígido que asfixia a los autónomos y a las pequeñas empresas.

Así la cosas, uno de los puntos más críticos de la conversación ha sido el papel de la Agencia Tributaria. Al respecto, ha denunciado un sistema de incentivos perversos para los inspectores fiscales, quienes cobrarían pluses por levantar actas independientemente de que tengan razón o no. Esto, sumado a la presunción de veracidad del funcionario, sitúa al ciudadano en una posición de indefensión total, obligándole muchas veces a pagar sumas arbitrarias para evitar procesos judiciales costosos y agotadores.

Asimismo, respecto al grave problema de la vivienda, Marcos de Quinto ha explicado que la falta de oferta no es casual, sino fruto de la inseguridad jurídica. La amenaza de la okupación y el intervencionismo en los precios del alquiler han provocado que los inversores prefieran otros activos, como el Bitcoin, el oro o las acciones extranjeras, antes que poner viviendas en el mercado. Al atacar la propiedad privada, el Gobierno ha conseguido que la construcción de vivienda asequible sea una actividad de alto riesgo y baja rentabilidad, perjudicando precisamente a los jóvenes que dicen proteger.

De Quinto también ha alertado sobre la creación de una sociedad subsidiada. Con millones de personas dependiendo directamente de cheques públicos, como el Ingreso Mínimo Vital, se genera un clientelismo electoral difícil de romper. De este modo, defiende que el éxito de un país debería medirse por cuánta gente deja de necesitar ayudas, no por cuánta gente las recibe. En este sentido, critica que el gasto político sea descomunal mientras se abandonan las infraestructuras críticas y se castiga a la clase media con una presión fiscal asfixiante.

No obstante, el fundador de Pie en Pared ha celebrado que la sociedad civil está despertando. Así, ha anunciado la organización de una manifestación para el mes de mayo en Madrid con el fin de aglutinar a todos los ciudadanos descontentos: el objetivo es dar una batalla cultural y política para revertir el daño causado por un Ejecutivo que, en sus palabras, actúa como una mafia institucional.