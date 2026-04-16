Teletrabajo obligatorio y cierre de edificios públicos: la nueva ofensiva de Bruselas ante la crisis del petróleo

Ya han pasado más de 45 días desde que dio comienzo la guerra de Irán, con el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, y los distintos gobiernos de todo el mundo están imponiendo restricciones e imposiciones a la ciudadanía con la excusa de combatir la posible escasez de petróleo y la crisis energética, algo de lo que ya hemos hablado en Libre Mercado.

No obstante, hasta ahora no se ha producido una restricción en Europa como sí ha ocurrido en otros países menos desarrollados, algo que puede cambiar en las próximas semanas.

Si hace unos días contábamos cómo desde la Unión Europea se animaba a adoptar las medidas de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), como el teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en autovías, compartir coche o evitar los viajes en avión, ahora, ante el bloqueo total del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, la Comisión Europea está yendo más allá de una simple recomendación.

De acuerdo con medios como El País, desde Bruselas se plantea ahora a los Estados miembros la implantación de al menos un día de teletrabajo obligatorio en las empresas (siempre que sea posible), el cierre de edificios públicos cuando sea posible y la reducción de los precios del transporte público (o incluso su gratuidad para algunos colectivos).

Tal y como asegura el citado medio, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presentará este conjunto de medidas la próxima semana a los líderes de los 27 países miembros. Entre estas medidas que planteará von der Leyen, se incluyen las siguientes:

Emisión de vales de energía específicos para hogares vulnerables.

Introducción (o prórroga) de precios regulados temporales para hogares con bajos ingresos o vulnerables.

Reducciones parciales o totales de los impuestos especiales sobre la electricidad para los hogares vulnerables y con bajos recursos.

Según el borrador mencionado en este artículo de El País, la Comisión Europea también recomienda la prohibición temporal de los cortes de suministro eléctrico, además de proponer a los Estados miembros que introduzcan "incentivos fiscales y apoyo financiero para la rápida implementación de bombas de calor, baterías recargables, paneles fotovoltaicos y ventanas de alto rendimiento".

Más normas con la excusa de una "crisis energética"

En resumen, este borrador (que contiene las medidas que la Comisión Europea planteará a los 27 Estados miembros) se puede resumir en tres líneas principales: imponer nuevas normas a las empresas, conceder más ayudas a los "hogares vulnerables" y regular más el mercado eléctrico.

Si bien estas medidas planteadas no llegan al nivel de algunas otras que se han barajado en países como Nueva Zelanda, como la implantación de un "día sin coche" a la semana, lo cierto es que no dejan de ser una intromisión en la libertad de la ciudadanía con la excusa de combatir el posible desabastecimiento de petróleo y una posible crisis energética.

Está por ver si los Estados miembros, como España, aplican estas medidas, algo que no debería extrañarnos, ya que durante la pandemia se llegaron a tomar medidas excesivas con la excusa de la seguridad y del "bienestar ciudadano".