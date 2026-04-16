Torrente, Presidente supera a Bayona y se convierte en la película española más taquillera en una década

El éxito que está teniendo la sexta entrega de la saga Torrente se hace cada vez más grande con el paso de los días y con más gente acudiendo a los cines a ver "Torrente, Presidente". Si hace unos días contábamos cómo la nueva cinta de Santiago Segura había recaudado (hasta la fecha) un 25% más que todo el cine español estrenado en lo que va de 2026, hoy contamos dos nuevos hitos que ha superado la sensación cinematográfica del momento.

Como decíamos, desde su estreno el pasado 13 de marzo hasta el 12 de abril (prácticamente un mes), la última película de Torrente ha conseguido conquistar dos nuevas metas: ha superado a "Un monstruo viene a verme" en recaudación y se ha convertido así en la película española con más recaudación desde 2016. Por otro lado, también ha superado a Torrente 3: El protector como la segunda película más vista de la saga y ya solo tiene por delante a Torrente 2: Misión en Marbella, que es la más vista de la dinastía.

Así pues, si observamos los datos de espectadores y recaudación que ofrece el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), vemos que la sexta entrega de Torrente ya ha recaudado 26,38 millones de euros y ha vendido 3,54 millones de entradas. Esta recaudación supera los 26,1 millones de euros que obtuvo Un monstruo viene a verme, dirigida por Juan Antonio Bayona, lo que convierte a Torrente 6 en la película española más vista en los últimos 10 años en los cines españoles.

Por otro lado, también vemos que, con los 3,54 millones de entradas vendidas, la película ya ha superado a Torrente 3 como la segunda más vista de la saga, ya que la tercera entrega consiguió vender 3,5 millones de entradas. Aún queda muy lejos la cifra de Torrente 2, que atrajo a 5,3 millones de espectadores, por no decir que resulta casi imposible de superar.

También vemos que, otra semana más, Torrente 6 sigue acaparando más recaudación que todo el cine español exhibido en 2026 (no solo el estrenado). En concreto, la última cinta de Santiago Segura ha recaudado 26,38 millones de euros, mientras que el cine español en su conjunto ha recaudado hasta la fecha un total de 49,26 millones de euros. De esta forma, Torrente 6 es responsable del 53,5% del total de la recaudación en las salas de cine españolas en lo que va de 2026.

Es gracias a números como los que ha obtenido esta película que el cine español va a mejorar sus resultados de los últimos años. Se espera que 2026 sea un gran año tanto en recaudación como en número de espectadores, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años, cuando tanto la recaudación como la afluencia de público a las salas no habían hecho más que caer.

En conclusión, una semana más vemos cómo Torrente sigue estando de moda no solo en las redes sociales, sino también en las salas de cine. Su próximo objetivo es alcanzar los 4 millones de espectadores, una cifra que se antoja complicada, aunque, dada la repercusión que está teniendo esta sexta entrega, no parece imposible. Sea como fuere, lo que está claro es que Santiago Segura ha conseguido otro éxito cinematográfico que añadir a su larga lista como director y actor.