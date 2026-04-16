Transportes desconoce en representación de quién fue Cerdán con Ábalos, Koldo y Jésica a un viaje oficial a Marruecos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, organismo dirigido por Óscar Puente, ha admitido su incapacidad para precisar la condición bajo la que el entonces dirigente socialista Santos Cerdán participó en una visita institucional a Marruecos entre el 24 y el 26 de enero de 2019, en la que también estuvieron presentes el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y Jésica Rodríguez.

La resolución, firmada por Encarnación Sandonis Rodríguez, directora de gabinete del ministro, responde a una petición al amparo de la Ley de Transparencia. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a este documento gracias a esa solicitud de información pública.

En representación de quién viajó Cerdán

La consulta dirigida al ministerio planteaba de forma directa: "¿En representación de quién fue Santos Cerdán León al Viaje a Marruecos entre 24 y el 26 de enero de 2019 que organizó el Ministerio de Transportes?"

La contestación oficial resulta reveladora por su limitación: "En lo que respecta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la relación de gastos remitida con motivo del viaje realizado a Marruecos entre el 24 y el 26 de enero de 2019, únicamente se contemplan las siguientes personas como integrantes de la delegación oficial del entonces Ministro: el director de relaciones institucionales, el director de comunicación, un asesor del ministro y 2 escoltas". El texto no menciona a Cerdán, ni aclara su estatus dentro de la comitiva oficial.

Este fragmento central de la resolución se limita a enumerar los cargos registrados en el desplazamiento, por lo que al no incluir a Santos Cerdán en el listado, está reconociendo que desconoce los motivos por los que estaban allí tanto el exsecretario de Organización del PSOE como Jésica Rodríguez.

Sin cargo gubernamental ni público

En aquellas fechas, Santos Cerdán ejercía como secretario de coordinación territorial del PSOE, puesto que ocupó desde el 18 de junio de 2017 hasta el 17 de octubre de 2021. No desempeñaba entonces responsabilidad alguna en el Gobierno ni en empresas públicas dependientes del Ejecutivo. Tampoco había accedido aún al escaño de diputado en el Congreso, puesto que obtuvo cuatro meses después del viaje, concretamente, el 21 de mayo de 2019, siendo cabeza de lista en la circunscripción de Navarra y mantuvo hasta su renuncia el 16 de junio de 2025. Su presencia en la delegación ministerial, por tanto, carecía de justificación aparente desde el punto de vista institucional.

El contexto revelado por Libertad Digital

Según los informes de la UCO de la Guardia Civil recogidos por Libertad Digital, el viaje formó parte de las gestiones de la denominada trama de obras públicas del PSOE para favorecer a la empresa Acciona en el proyecto del nuevo puerto industrial de Kenitra, con el supuesto cobro de comisiones del 2 % a través de Servinabar —empresa vinculada a Cerdán y su socio Antxón Alonso—.

Tras las visitas oficiales de Pedro Sánchez a Marruecos (19 de noviembre y 10 de diciembre de 2018, donde se reunió con el rey Mohamed VI y el primer ministro Saadeddine El Othmani), la trama activó contactos. El 28 de diciembre de 2018, Santos Cerdán envió a Koldo García los contactos de dos ministros marroquíes clave: Abdelkader Aamara (Equipamiento, Transportes, Logística y Agua) y Aziz Rebbah (Energía, Minas y Medio Ambiente, y alcalde de Kenitra). Cerdán recomendó explícitamente: "Con el 1 estaría bien ponerse en contacto estos días que está allí", refiriéndose a un contacto de plena confianza. Al día siguiente, Ábalos informó a Koldo que viajaría el 2 de enero a Kenitra "a requerimiento de la Embajada de Marruecos" para ver el proyecto del puerto industrial y confirmó que era "el proyecto de Acciona". Cerdán envió posteriormente a Koldo el "Resumen ejecutivo" e "informe de situación social y ambiental" del proyecto.

Ábalos viajó a Marruecos y regresó de Fez el 3 de enero de 2019 (vuelo FR-7759). Cerdán, entonces secretario de coordinación territorial del PSOE sin cargo gubernamental, se apuntó a última hora: el 18 de enero pidió a su secretaria Celia Rodríguez, la misma que manejaba dinero en metálico en Ferraz, que gestionara su incorporación a la delegación oficial del Ministerio de Transportes. La visita principal se produjo entre el 24 y el 26 de enero de 2019.



En Rabat, Ábalos y la delegación mantuvieron reuniones bilaterales con el primer ministro El Othmani y varios ministros (incluidos Rebbah y Aamara) desde la mañana del 25 de enero. Se trataron temas de infraestructuras y la participación de empresas españolas, especialmente el puerto de Kenitra, que ya había sido abordado con Sánchez. La nota de prensa del Ministerio de Fomento del 24 de enero destacaba la "coordinación" con la agenda presidencial.

Objetivo según la UCO

Impulsar la adjudicación de la obra civil del puerto de Kenitra a un consorcio liderado por Acciona, en el marco de la expansión internacional de la trama (Ábalos-Koldo-Cerdán-Servinabar). No se detallan reuniones privadas de Cerdán ni el resultado final de la adjudicación, pero la investigación vincula directamente estas gestiones con los intereses económicos de la red.