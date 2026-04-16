Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social, ha señalado que no es partidaria de imponer la obligatoriedad del teletrabajo y ha defendido que esta modalidad debe mantenerse en el marco de la voluntariedad.

En una entrevista en Onda Cero, la ministra ha sido preguntada por un documento que la Comisión Europea estudia aprobar en el que se plantea la posibilidad de establecer un día de teletrabajo obligatorio con el objetivo de reducir el consumo energético derivado del contexto internacional vinculado a la guerra de Irán.

La respuesta a Bruselas

Yolanda Díaz ha rechazado esa posibilidad y ha afirmado de forma clara: "No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad". En ese sentido, ha subrayado que cualquier medida relacionada con el trabajo a distancia debe respetar el acuerdo entre empresas y trabajadores.

Además, ha recordado que las decisiones en materia laboral en España se han articulado a través del diálogo social, lo que ha permitido la aprobación de la Ley de Teletrabajo, que regula esta modalidad y deja su aplicación en manos de la negociación entre las partes.

Según ha explicado, este modelo no se plantea como una imposición generalizada, sino como una herramienta disponible en función del trabajo. Yolanda Díaz ha apuntado que en distintas crisis "como en la gestión de la DANA y las últimas recientes, siempre recordamos que el teletrabajo, o el trabajo a distancia, es una de las medidas". Incluso, ha afirmado que muchas de las "recomendaciones" que está trabajando Bruselas ya están desplegadas en España.

En relación con el contexto internacional, la ministra ha indicado que el impacto de la guerra de Irán sobre España no es comparable al que están registrando otros Estados miembros de la Unión Europea.

El plan de la Unión Europea

El borrador propone un conjunto de medidas para reforzar la seguridad energética y reducir costes en la Unión Europea. Incluye maximizar el uso de centrales nucleares e hidráulicas ya existentes, coordinar compras de gas y reservas estratégicas entre países con ayudas directas, rebajas fiscales y apoyo a sectores vulnerables. También impulsa el ahorro energético mediante eficiencia en edificios, electrificación del transporte y desarrollo de energías renovables como la solar, la geotermia, el biometano y el hidrógeno.

A eso se suma el refuerzo del sistema eléctrico con más almacenamiento, redes e interconexiones, junto con reformas tarifarias. El plan contempla además movilizar inversiones públicas y privadas, reorientar fondos europeos hacia la transición energética y celebrar una cumbre de inversión, así como medidas adicionales como autoconsumo, movilidad sostenible, teletrabajo y restricciones a ciertos usos intensivos de energía.

Por último, plantea reformas estructurales a largo plazo del mercado eléctrico, la fiscalidad energética y el sistema de tarifas para favorecer la electrificación y abaratar el coste de la energía. En total, se recogen ocho medidas dentro del borrador que será presentado la próxima semana ante los líderes europeos.