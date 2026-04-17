La media de los precios de los combustibles este viernes 17 de abril se sitúa en 1,731 euros por litro, cuando a comienzos de la semana registraba un valor de 1,7665 euros por litro.
La gasolina Sin Plomo 95 desciende respecto a ayer de 1,53 a 1,526 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 baja de 1,682 a 1,679 euros por litro. Por su parte, el gasóleo A se reduce de 1,824 a 1,816 euros por litro y el gasóleo A+ cae de 1,911 a 1,904 euros por litro, manteniendo así una tendencia generalizada a la baja en todos los combustibles.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,5 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,553 euros. En la Sin Plomo 98, el precio más bajo se da en Murcia con 1,651 euros, y el más alto se registra en Toledo con 1,71 euros.
En el gasóleo A, el menor precio se sitúa en Madrid con 1,8 euros, frente al más elevado en Sevilla con 1,840 euros. Por último, en el gasóleo A+, el precio más barato se encuentra en Toledo con 1,862 euros, mientras que el más caro corresponde a Sevilla con 1,922 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,524 euros
- Sin Plomo 98: 1,667 euros
- Gasóleo A: 1,8 euros
- Gasóleo A+: 1,872 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,553 euros
- Sin Plomo 98: 1,681 euros
- Gasóleo A: 1,811 euros
- Gasóleo A+: 1,886 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,523 euros
- Sin Plomo 98: 1,681 euros
- Gasóleo A: 1,823 euros
- Gasóleo A+: 1,9 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,5 euros
- Sin Plomo 98: 1,668 euros
- Gasóleo A: 1,840 euros
- Gasóleo A+: 1,922 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,543 euros
- Sin Plomo 98: 1,683 euros
- Gasóleo A: 1,817 euros
- Gasóleo A+: 1,905 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,552 euros
- Sin Plomo 98: 1,71 euros
- Gasóleo A: 1,805 euros
- Gasóleo A+: 1,862 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,506 euros
- Sin Plomo 98: 1,651 euros
- Gasóleo A: 1,824 euros
- Gasóleo A+: 1,892 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,537 euros
- Sin Plomo 98: 1,686 euros
- Gasóleo A: 1,834 euros
- Gasóleo A+: 1,898 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,51 euros
- Sin Plomo 98: 1,682 euros
- Gasóleo A: 1,837 euros
- Gasóleo A+: 1,883 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,509 euros
- Sin Plomo 98: 1,659 euros
- Gasóleo A: 1,813 euros
- Gasóleo A+: 1,88 euros
Los precios de los diferentes combustibles están sujetos a cambios.