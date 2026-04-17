La media de los precios de los combustibles este viernes 17 de abril se sitúa en 1,731 euros por litro, cuando a comienzos de la semana registraba un valor de 1,7665 euros por litro.

La gasolina Sin Plomo 95 desciende respecto a ayer de 1,53 a 1,526 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 baja de 1,682 a 1,679 euros por litro. Por su parte, el gasóleo A se reduce de 1,824 a 1,816 euros por litro y el gasóleo A+ cae de 1,911 a 1,904 euros por litro, manteniendo así una tendencia generalizada a la baja en todos los combustibles.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Sevilla con 1,5 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,553 euros. En la Sin Plomo 98, el precio más bajo se da en Murcia con 1,651 euros, y el más alto se registra en Toledo con 1,71 euros.

En el gasóleo A, el menor precio se sitúa en Madrid con 1,8 euros, frente al más elevado en Sevilla con 1,840 euros. Por último, en el gasóleo A+, el precio más barato se encuentra en Toledo con 1,862 euros, mientras que el más caro corresponde a Sevilla con 1,922 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,524 euros

Sin Plomo 98: 1,667 euros

Gasóleo A: 1,8 euros

Gasóleo A+: 1,872 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,553 euros

Sin Plomo 98: 1,681 euros

Gasóleo A: 1,811 euros

Gasóleo A+: 1,886 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,523 euros

Sin Plomo 98: 1,681 euros

Gasóleo A: 1,823 euros

Gasóleo A+: 1,9 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,5 euros

Sin Plomo 98: 1,668 euros

Gasóleo A: 1,840 euros

Gasóleo A+: 1,922 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,543 euros

Sin Plomo 98: 1,683 euros

Gasóleo A: 1,817 euros

Gasóleo A+: 1,905 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,552 euros

Sin Plomo 98: 1,71 euros

Gasóleo A: 1,805 euros

Gasóleo A+: 1,862 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,506 euros

Sin Plomo 98: 1,651 euros

Gasóleo A: 1,824 euros

Gasóleo A+: 1,892 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,537 euros

Sin Plomo 98: 1,686 euros

Gasóleo A: 1,834 euros

Gasóleo A+: 1,898 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,51 euros

Sin Plomo 98: 1,682 euros

Gasóleo A: 1,837 euros

Gasóleo A+: 1,883 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,509 euros

Sin Plomo 98: 1,659 euros

Gasóleo A: 1,813 euros

Gasóleo A+: 1,88 euros

Los precios de los diferentes combustibles están sujetos a cambios.