Los 10 productos que más han subido de precio en España
El IPC de marzo en España se ha situado en el 3,4% en términos interanuales, impulsado especialmente por el alza de los precios de los combustibles. Sin embargo, son muchos más los bienes y servicios que se han encarecido recientemente. A continuación, presentamos una lista con los 10 bienes y servicios que más han aumentado de precio en el último año.
La recogida de basuras, con una subida del 28,5% con respecto a marzo de 2025, sigue estando en el primer puesto.
Las joyas y los relojes de pulsera se han encarecido un 27,9% de forma interanual, colocándose en el segundo puesto.
El transporte combinado de pasajeros ha aumentado sus precios un 26,5% con respecto marzo del 2025. Esta es una modalidad en la que el viajero utiliza dos o más modos de transportes diferentes.
Los combustibles líquidos se han vuelto un 22,9% más caros. Estos combustibles incluyen aquellos utilizados para la calefacción, el uso doméstico y la iluminación de viviendas.
Los huevos, con un aumento interanual del 21,2%, siguen estando entre los productos más caros.
Legumbres verdes, como los guisantes, se han vuelto un 19,6% más caras en los últimos 12 meses.
El diésel, que se ha vuelto un 17,9% más caro desde marzo del 2025, también está incluido en esta lista.
Las hortalizas cultivadas por su fruto, como el pepino o los tomates, son ahora un 13,2% más caras que hace un año.
El transporte de pasajeros por tren se ha vuelto un 12,9% más caro entre marzo del 2025 y marzo del 2026.
En décimo puesto, bayas frescas como los arándanos también se han vuelto un 10,6% más caros que hace justo 12 meses.