Expertos fiscales advierten sobre la declaración de la renta: "Mucho ojo con el borrador"

Acaba de empezar la Campaña de la Renta 2025. Estos días y hasta el mes de junio, los españoles tenemos que desnudar nuestras cuentas del año anterior con la Agencia Tributaria. El Ministerio de Hacienda pretende superar los 25 millones de declaraciones, con la intención de disparar, de nuevo, la recaudación.

Desde que Sánchez llegó al poder, el Gobierno ha recaudado 116.671 millones de euros más. Es decir, que la diferencia en la recaudación de la Agencia Tributaria en el último ejercicio cerrado bajo el mandato de Sánchez comparado con el cierre de 2018, año en el que llegó al poder tras la moción de censura, arroja un sumatorio de excesos que suma 116.671 millones de euros. ¿Y cómo en tan poco tiempo ha sido capaz de recaudar tanto? Porque ha disparado la facturación a base de aprovechar la inflación y de introducir subidas y nuevos impuestos.

Además, el peor de todos: la no deflactación de la tarifa del IRPF, es decir, no adaptar el impuesto a la inflación, es lo que ha hecho que se dispare la recaudación y que los españoles paguemos mucho más que antes. El impuestómetro del Instituto Juan de Mariana ya nos ha dado pistas, como que de cada 100 euros que una empresa paga por un empleado, sólo 46 euros llegan efectivamente al bolsillo del trabajador.

Sea como fuere, empieza una nueva campaña de la renta en la que, como siempre, habrá novedades que hay que conocer. En la de este año, el fisco pone en la diana a 3,5 millones de perfiles concretos de contribuyentes a los que va a dar algunos "avisos": aquellos que hayan hecho ventas a través de plataformas como Vinted o wallapop, o aquellos que hayan vendido criptomonedas, obtengan rentas de otros países o alquilen inmuebles. Todos ellos sentirán el aliento de Hacienda en la nuca.