'"Feliz día de los impuestos": el alcalde de Nueva York se jacta de su sablazo a los ricos

Hace unos meses contábamos en Libre Mercado como Zohran Mamdani, musulmán y con ideas socialistas, se había convertido en el nuevo alcalde de Nueva York, después de haber prometido en su programa electoral una amplia batería de medidas encaminadas a disparar el gasto público y los impuestos a los neoyorkinos.

Pues bien, ya han pasado más de 100 días desde que dio comienzo su mandato y el alcalde demócrata sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, ha llamado la atención al compartir un vídeo en su cuenta de X celebrando el "Día de los impuestos".

Así lo podemos ver en el siguiente post que ya ha superado los 43 millones de visualizaciones.

Happy Tax Day, New York. We’re taxing the rich. pic.twitter.com/Wky2LFXC9W — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 15, 2026

"Feliz día de los impuestos, Nueva York. Estamos gravando a los ricos", es el título que acompaña al vídeo, donde dice lo siguiente:

"Cuando me presenté a gobernador, dije que iba a gravar a los ricos con un impuesto. Pues bien, hoy estamos gravando a los ricos con un impuesto. Me complace anunciar que hemos conseguido un impuesto ‘pied-à-terre’ [un impuesto a las segundas residencias], el primero en la historia de Nueva York. Se trata de un impuesto anual sobre propiedades de lujo valoradas en más de 5 millones de dólares cuyos propietarios no residen en la ciudad a tiempo completo. Como este ático, que el director ejecutivo de un fondo de cobertura, Ken Griffin, compró por 238 millones de dólares", explica el alcalde Zohran Mamdani.

Impuesto "a los más ricos entre los ricos"

"Este impuesto ‘pied-à-terre’ está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos: aquellos que mantienen su patrimonio en el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York, pero que en realidad no viven aquí. Pero, aun así, pueden cosechar las enormes recompensas económicas de poseer una propiedad en —lo juro— la mejor ciudad del mundo. Y la mayor parte del tiempo, estas viviendas permanecen vacías, ya que, de nuevo, en realidad no viven aquí. Se trata de un sistema fundamentalmente injusto que perjudica a los trabajadores de Nueva York", continúa.

"Ahora, esto está llegando a su fin. Este impuesto aportará al menos 500 millones de dólares directamente a la ciudad. Y ayudará a financiar cosas como guarderías gratuitas, calles más limpias y barrios más seguros.

Como alcalde, creo que todos tenemos un papel que desempeñar para contribuir a nuestra ciudad. Y algunos, un poco más que otros. ¡Feliz Día de los Impuestos, Nueva York!", concluye Mamdani.

De esta forma, visiblemente contento, anunciaba el alcalde un impuesto a los "más ricos entre los ricos" con el que financiar "guarderías gratuitas, calles más limpias y barrios más seguros". Sin embargo, la respuesta de muchos usuarios en X no se ha hecho esperar.

Algunas caras muy conocidas del ámbito político en Estados Unidos, como el presentador y analista político Ben Shapiro, publicó el siguiente tuit citando al alcalde socialista:

This smarmy Marxist doesn't see taxes primarily as a way to provide necessary public services. He sees them as revenge. He celebrates the confiscation of wealth he did nothing to earn. This is pure class envy, and it's hideous. https://t.co/bfShrXuDzp — Ben Shapiro (@benshapiro) April 16, 2026

"Este marxista adulador no ve los impuestos principalmente como una forma de prestar los servicios públicos necesarios. Los ve como una venganza. Se regodea con la confiscación de una riqueza que él no ha hecho nada por ganarse. Esto es pura envidia de clase, y es repugnante".

También vemos entre las respuestas al economista español Daniel Lacalle, que le comentaba lo siguiente al alcalde de Nueva York:

Happy Tax Day, New York. Mamdani just demolished your purchasing power and your house equity while saying he only taxes the rich. — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) April 16, 2026

"Feliz Día de los Impuestos, Nueva York. Mamdani acaba de arruinar tu poder adquisitivo y el valor neto de tu vivienda, mientras afirmaba que solo grava a los ricos".

Sea como sea, la realidad es que esta es una de las medidas (gravar a los ricos) que propuso en su programa electoral, tal como contamos en Libre Mercado. Por tanto, no es algo que haya podido sorprender a nadie. No obstante, no parece nada sencillo que el líder socialista pueda cumplir todo el programa social que prometió hace unos meses. Tal como explicó recientemente el New York Times, sus promesas sociales más importantes se están estrellando contra la realidad.