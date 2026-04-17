Fetico gana las elecciones en el Hotel Four Seasons de Madrid y consigue 10 de los 13 delegados en juego

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha ganado las elecciones sindicales celebradas en el Hotel Four Seasons Madrid, obteniendo 10 de los 13 delegados y delegadas que integran el comité de empresa. UGT, por su parte, ha conseguido 3 representantes.

Según Fetico, el resultado supone un respaldo mayoritario de la plantilla, compuesta por un total de 488 empleados, a la candidatura de Fetico "y a un modelo sindical basado en la cercanía, la independencia y la defensa efectiva de los intereses de las personas trabajadoras".

"Con esta victoria, Fetico irrumpe con fuerza en la representación sindical de uno de los hoteles más emblemáticos y exigentes del sector, en un entorno laboral altamente competitivo y en constante evolución. El resultado marca, además, un punto de inflexión en la representación de la plantilla, al situar a Fetico como la principal fuerza sindical en el comité de empresa", indicó.

Considera que este avance refuerza la creciente implantación de Fetico en el sector hotelero, donde ya cuenta con representación en establecimientos de referencia como el Hotel Urso, el Hotel VillaReal o el Hotel Urban, entre otros. La victoria en Four Seasons Madrid consolida así su presencia en la hostelería de alto nivel y confirma una tendencia ascendente en un segmento estratégico para el sindicato.

Una nueva forma de hacer las cosas

"Este resultado pone de manifiesto que cada vez más profesionales del sector apuestan por una forma distinta de entender la representación sindical, más útil, más próxima y centrada en ofrecer respuestas concretas a las necesidades reales de las plantillas", agregó.

Para Antonio Pérez, secretario general de Fetico, "este es el triunfo de la plantilla del hotel. Debemos tener en cuenta que UGT promovió el proceso utilizando los privilegios legales que tiene para poder hacerlo y, sin embargo, la plantilla ha elegido a Fetico como la opción mayoritaria, demostrando que esa supuesta capacidad de representar al conjunto de los trabajadores está claramente desconectada del apoyo real que reciben los sindicatos tradicionales".

"A partir de ahora, Fetico trabajará desde el comité de empresa para representar a la plantilla del Hotel Four Seasons Madrid, defender sus derechos y contribuir a la mejora de sus condiciones laborales desde el diálogo, la negociación y una acción sindical útil y pegada al terreno", concluyó.