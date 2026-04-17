La CNMC abre expediente a Red Electrica por infracción "muy grave" por el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Red Eléctrica de España (REE) por una presunta infracción "muy grave" en el marco de la investigación abierta por el apagón del 28 de abril de 2025. Según ha informado Europa Press, el regulador atribuye al operador del sistema un posible incumplimiento de distintas funciones con perjuicio para el sistema o para otros sujetos.

En concreto, la CNMC basa la apertura de este procedimiento en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico y sitúa el foco en un posible incumplimiento de las funciones k), l), r) y u) del artículo 30.2, en relación con la programación del ‘mix’ energético de aquella jornada.

Expedientes a eléctricas

Junto a este expediente, el organismo ha abierto otros 19 procedimientos a instalaciones de generación eléctrica —ciclos combinados, renovables y nucleares— propiedad de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad. En estos casos, las supuestas irregularidades están calificadas como infracciones "graves".

La CNMC explica que, tras las actuaciones iniciadas a raíz del apagón, ha concluido que el incidente tuvo "un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión".

Pese a ello, el regulador subraya que los hechos investigados "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que el incidente respondió a un origen multifactorial. Aun así, sostiene que ha detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas".

Investigación en marcha

Competencia recuerda además que "la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación". Los procedimientos tendrán una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses, en función de la gravedad de la infracción, y las empresas afectadas podrán formular alegaciones y proponer pruebas.

Ya en marzo, la CNMC publicó un informe sobre el cero eléctrico en el que aprobaba recomendaciones y propuestas, aunque sin entrar a señalar posibles culpables. En ese documento, el organismo sostenía que el 28 de abril de 2025 existían herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro, que habrían permitido evitar el apagón, si bien consideraba necesario introducir mejoras en el sistema eléctrico y en la red de telecomunicaciones y ferroviaria.