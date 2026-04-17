La regularización de Sánchez amenaza con agravar el caos de la vivienda: cinco personas viviendo en la misma habitación

La compleja situación de la vivienda en España está dejando escenas sorprendentes y nunca vistas en territorio nacional. La llegada de inmigración masiva y la falta de vivienda son varios de los motivos que están llevando al colapso en esta materia. En cuanto a la situación de los extranjeros, hay que destacar que en medio de la regularización masiva de Pedro Sánchez, están saliendo a la luz varios vídeos y declaraciones en las que se aprecia cómo inmigrantes llegados principalmente desde Sudamérica viven hacinados por diferentes ciudades de España.

Tal es la magnitud de este fenómeno que en muchos casos más de 15 personas viven en la misma vivienda y en algunos casos, una familia entera de cinco personas comparte la misma habitación. Así lo han confirmado varios sudamericanos en una entrevista en la cadena SER y con varios vídeos compartidos donde se puede apreciar cómo cinco familias viven juntas. Ante esta información, las redes sociales no han parado de hablar y criticar esta situación que afecta de lleno a los españoles.

Una familia entera en una habitación, que barbaridad 💀💀 Los españoles competimos contra esto para conseguir una vivienda, es imposible. pic.twitter.com/MjnprLzxnt — 𝓛𝓸𝓰𝓪𝓷 🇪🇸 🫒 (@AdamantiumWolve) April 16, 2026

Y es que, según la opinión de varios españoles, es imposible competir contra esta práctica cada vez más frecuentada por los extranjeros para conseguir una vivienda debido al capital del que disponen al sumar a tantas personas para acceder a un alquiler. "Esto es demencial, 14 personas en una vivienda. Familias completas diferentes con menores de edad, personas que no se conocen de nada. Se me ocurren cien problemas respecto a la convivencia", ha señalado un español. Otra persona ha apuntado que estos extranjeros realquilan las habitaciones de los pisos: "Son ellos mismos los que realquilan las habitaciones y viven de ello", señala.

Estoy en un grupo de alquiler de habitaciones en Madrid y hay cosas peores familias hasta de cuatro se quieren meter en habitación que es la mitad de esa. Me pregunto que tan jodidamente mal debe de estar en tu país de origen para emigrar y vivir en esa condición con tu familia — Yomy Marie (@yomy_marie) April 16, 2026



La cuestión de fondo recae en que cada vez son más los españoles que muestran su indignación por la llegada masiva de inmigrantes, ya que los ven como uno de los responsables del colapso de la vivienda y otros servicios públicos como es la sanidad.

Libertad Digital ha informado de que la población extranjera crece a pasos agigantados mientras los servicios y el número de viviendas sigue siendo el mismo. En estos momentos, hay casi diez millones de personas nacidas en el extranjero viviendo en España. Una cifra que puede aumentar mucho más después del efecto llamada acometido por el Gobierno de Pedro Sánchez con su medida estrella por la cual se van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida.