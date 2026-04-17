El Ibex y las Bolsas mundiales suben y cae el precio del petróleo tras la reapertura de Ormuz

Las Bolsas internacionales han reaccionado con subidas tras conocerse la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo comercial, una vía estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, en el marco de una tregua temporal en la región, según datos recogidos por Europa Press.

En España, el Ibex 35 ha pasado de un arranque ligeramente bajista a registrar un avance del 2,29%, lo que le ha permitido situarse en los 18.503,70 puntos. El selectivo se ha visto impulsado principalmente por valores del sector financiero y compañías ligadas al ciclo económico.

IAG ha liderado las subidas con un repunte superior al 6%, seguida de Banco Santander, ArcelorMittal, Acerinox y BBVA, todos ellos con avances destacados por encima del 4%. También han registrado incrementos relevantes Fluidra e Indra.

Las energéticas presionan al selectivo

Por el contrario, las energéticas eran el principal lastre del índice, afectadas por la caída del precio del crudo. Repsol encabezaba los descensos con un retroceso superior al 6%, seguida por Solaria, Enagás y Cellnex. Asimismo, Naturgy, Acciona, Acciona Energía e Iberdrola registraban caídas más moderadas.

El tono positivo se ha extendido al resto de Europa, donde los principales índices han avanzado a ritmos similares. París y Fráncfort han liderado las subidas, mientras que Milán y el Euro Stoxx 50 también han registrado avances. Londres, por su parte, ha mostrado un comportamiento más contenido.

Wall Street abre con avances

En Estados Unidos, Wall Street ha iniciado la jornada en positivo. El Dow Jones ha subido en la apertura, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq han alcanzado nuevos máximos históricos impulsados por la reapertura de Ormuz.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo ha registrado caídas significativas. El barril de Brent ha descendido por debajo de los 90 dólares, hasta los 88,91 dólares, tras desplomarse más de un 10%, mientras que el West Texas ha sufrido un retroceso superior al 11%, hasta los 83,79 dólares.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, anunció que Irán ha decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras se mantenga el alto el fuego. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que mantendrá el bloqueo "sin ningún tipo de reservas" en la zona hasta que concluyan las negociaciones con Irán.

En este contexto, Estados Unidos e Irán estarían negociando un memorando de entendimiento de tres puntos que contemplaría la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán renuncie al uranio enriquecido, tal y como adelantó 'Axios'.