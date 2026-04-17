Lluvia de expedientes de la CNMC por el apagón, que sigue viendo "multifactorial"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores por indicios de infracción durante el apagón del 28 de abril. Según el organismo, se han detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente". La CNMC mantiene en su nota, en sintonía con la tesis del Ministerio, que se trató de un evento con "origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión".

Aunque en su nota la CNMC no da nombres, El Mundo adelanta que "no se libra nadie" y apunta a Red Eléctrica y también las grandes energéticas: cita a Iberdrola, Endesa y Naturgy. La primera tanda conocida ahora constaría de una decena, pero se espera que los expedientes puedan llegar al centenar.

El organismo detalla que tras el 28 de abril, con un apagón de más de diez horas que afectó a toda la península, se iniciaron varios expedientes para analizar lo ocurrido según la normativa del sector eléctrico. Se habrían detectado tras el análisis indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas, explica. Los hechos objeto de estos procedimientos no implican, aclara la CNMC en medio de la guerra sobre las culpas, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas.

También subraya que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación y que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. Los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

La notificación de los expedientes llega casi un año después del apagón y en la semana en que han trascendido las conclusiones contrapuestas de los senadores tras la comisión de investigación en el Senado sobre el suceso. El escrito de los populares hace un demoledor retrato de la gestión de Sara Aagesen y Beatriz Corredor, a quienes considera responsables directas, apoyándose, entre otras cosas, en los múltiples audios entre operadores de meses, semanas y horas previas al evento que apuntaban que los problemas eran bien conocidos. Este viernes, el partido insistía en que "nadie del gobierno o de REE y CNMC, todos nombrados por Sánchez, han explicado las causas", citando esta decisión de Competencia. Según el vicesecretario de Economía del partido, buscan "diluir sus propias responsabilidades".

Un año después, nadie del gobierno o de REE y CNMC (todos ellos nombrados por Sánchez) han explicado las causas del apagón. La falta de voluntad para aclarar lo que sucedió tiene por objetivo diluir sus propias responsabilidades. Hilo 👇https://t.co/JbQ8Ulaqjp — Alberto Nadal (@anadalbelda) April 17, 2026

El PSOE, por su parte, mantiene que fue un fenómeno "multifactorial, dinámico y de naturaleza sistémica".