Lluvia de millones para Venezuela: FMI y EEUU avalan a Delcy tras caer Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves el nombramiento de Luis Pérez como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta decisión se produce tras la renuncia de Laura Guerra Angulo, que se encontraba al frente de la entidad monetaria desde abril del año 2025. Según ha explicado la propia mandataria interina durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Caracas, ha recibido una misiva oficial confirmando el cese. "He recibido una comunicación de la doctora Laura Guerra, quien ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela (BCV)", ha afirmado Rodríguez, quien ha matizado que la funcionaria saliente seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno.

Este importante relevo en la cúpula económica del país caribeño no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de profundos cambios políticos y diplomáticos a nivel internacional. Apenas este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó el levantamiento de las sanciones financieras que pesaban sobre el ente emisor venezolano, así como sobre otras tres entidades de gran relevancia para la economía nacional. La medida adoptada por Washington supone un giro radical y un balón de oxígeno clave para las finanzas de la nación sudamericana.

El drástico cambio en las relaciones bilaterales responde al nuevo escenario abierto tras la operación militar llevada a cabo a principios del mes de enero. Durante dicho ataque estadounidense sobre la capital del país, las fuerzas norteamericanas lograron la captura de Nicolás Maduro. Este hito histórico ha reconfigurado por completo el mapa del poder institucional en la región y ha facilitado un rápido acercamiento diplomático entre la actual Administración de Caracas y la Casa Blanca, poniendo fin a años de enorme tensión política.

En paralelo a las decisiones tomadas por el Gobierno estadounidense, los principales organismos financieros del mundo también han comenzado a mover ficha de forma decisiva. Este mismo jueves, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han ratificado la reanudación de sus vínculos institucionales con Venezuela. De este modo, se pone el broche final a un largo periodo de aislamiento económico que ha lastrado gravemente las opciones de crecimiento y desarrollo del tejido productivo venezolano.

Cabe recordar que la suspensión de los lazos oficiales con ambas instituciones económicas se remontaba a hace más de siete años. En el año 2019, el país quedó sumido en una profunda crisis institucional y de legitimidad. La ruptura con el FMI y el Banco Mundial se produjo a raíz de la controversia derivada del reconocimiento internacional del Ejecutivo, concretamente después de que la Asamblea Nacional designara a su entonces líder, Juan Guaidó, como presidente interino. Ahora, tras el colapso del antiguo sistema de poder, las puertas de la financiación internacional vuelven a abrirse.