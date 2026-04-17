Los centros de datos se convierten en el nuevo chivo expiatorio de Sánchez

El Gobierno de España vive en una distopía permanente. Nos hablan de electrificación, de transición o de transformación digital, pero luego hacen políticas que van en dirección contraria al relato que venden. Llevan años construyendo la narrativa de España como destino natural para la economía digital. Mucho sol, mucha renovable, mucha retórica sobre innovación y soberanía tecnológica… pero cuando llega la hora de la verdad, el Gobierno hace justo lo contrario de lo que pregona.

Han encontrado otro chivo expiatorio ahora que el sectarismo antinuclear se está quedando sin recorrido. La han tomado con los centros de procesamiento de datos, los CPD, que son una de las infraestructuras más valiosas de la nueva economía digital. De nuevo, como en el caso nuclear, la persecución a los CPD no tiene ningún encaje racional más allá del propio sectarismo con el que navegan habitualmente.

Rentabilidad energética nula

El sistema eléctrico español tiene un problema fundamental: falta demanda. Los vertidos de energías renovables empiezan a alcanzar niveles alarmantes, ya hay días en los que tenemos que tirar más del 30% de la energía solar que entra en el mercado. Adicionalmente, la energía solar que sí se vende, está capturando precios peligrosamente bajos, poniendo en riesgo la viabilidad financiera de los proyectos y conduciendo muchas inversiones a impagos de deuda, refinanciaciones y, en última instancia, quiebras.

Hace falta aumentar la demanda eléctrica. Y eso es, precisamente, lo que hacen los CPD. Por eso deberían ser bienvenidos en un país que dice querer electrificarse, atraer inversión y subirse al tren de la inteligencia artificial y la digitalización. Este Gobierno, en cambio, los trata como si fueran okupas del sistema.

Las trabas del Gobierno

La primera emboscada está en el acceso a la red. Cuando los nudos están saturados, la normativa ha ido construyendo un sistema en el que el CPD queda marginado frente a otros usos definidos como "prioritarios" por el poder político. Es decir, queremos atraer una inversión intensiva en capital, empleo cualificado, servicios digitales, actividad fiscal y demanda estable de electricidad, pero el Gobierno le dice que se ponga usted al final de la cola. Una forma bastante pintoresca de entender la política industrial.

El segundo apretón de tenaza llegó hace unos días con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026. En un artículo que nada tiene que ver con el tema, colaron una disposición adicional de esas que parecen escritas para que nadie las lea. Modus operandi habitual de los trileros legislativos. En esa disposición adicional, se le pueden exigir a los CPD criterios de adicionalidad y correlación horaria/geográfica en el consumo de energías renovables. Yo se lo traduzco, han establecido un corsé regulatorio que asfixiará las inversiones en CPD.

Primero, cuando un CPD de una potencia determinada quiera instalarse, tendrá que venir acompañado de la instalación de una potencia equivalente de nueva energía renovable. ¿Qué sentido tiene esto cuando tenemos un sistema eléctrico sobredimensionado en el que sobra una enorme cantidad de oferta? Segundo, la correlación temporal significa que el CPD únicamente podrá consumir electricidad cuando haya realmente producción renovable. Es decir, una noche en la que no haya viento, tendrá que parar. Absurdo. Tercero, la correlación geográfica implica que tendrás que consumir electricidad renovable producida en zonas cercanas a tu CPD. No tengan ustedes ninguna duda que esto lo han escrito para perjudicar a la Comunidad de Madrid, líder nacional en CPD, pero que no tiene suelo para instalar proyectos renovables.

Tenemos un Gobierno más preocupado de acabar con Ayuso que de los problemas reales de los españoles. Tenemos un ministro de Transformación Digital, Óscar López, cuyo complejo de inferioridad política está causando estragos en la atracción de capital inversor extranjero. Lo más grotesco es que España necesita más demanda eléctrica, no menos. Si queremos que se invierta en generación, redes y respaldo, hacen falta grandes consumidores capaces de dar escala al sistema. Los CPD, por tanto, son parte de la solución, no del problema. Penalizarlos carece de sentido.

Este Gobierno tiene una relación enfermiza con todo lo que huela a mercado, empresa, decisión privada y libertad. Cuando aparecen inversiones reales, las recibe con una mezcla de sospecha ideológica, intervencionismo y burocracia punitiva. Luego se preguntarán por qué los proyectos se van y la inversión huye. Basta con mirar el BOE para huir despavorido.