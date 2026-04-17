Nueve aeropuertos en jaque por la huelga indefinida de controladores: Sevilla especialmente afectada

La huelga indefinida convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO para los controladores de Saerco ha comenzado este viernes 17 de abril a las 00:00 horas y afecta a nueve aeropuertos españoles. La empresa gestiona el control del tráfico aéreo en estas instalaciones y la convocatoria alcanza a un total de 104 trabajadores.

Los sindicatos justifican la convocatoria por la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su posible impacto en la seguridad operacional.

En su comunicado, USCA y CCOO señalan problemas como la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso "abusivo" de las disponibilidades, cambios de turno comunicados con escaso margen y falta de claridad en los cuadrantes de descanso. También denuncian prácticas organizativas irregulares en distintas dependencias.

Las organizaciones sindicales advierten de que la seguridad aérea no puede sostenerse sobre plantillas sometidas a fatiga, estrés e incertidumbre de forma continuada. El miércoles, sindicatos y empresa mantuvieron una reunión para intentar acercar posiciones, aunque no se alcanzó un acuerdo que evitara el inicio de la huelga.

Aeropuertos afectados

Saerco presta servicio en los aeropuertos de Jerez de la Frontera, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

La incidencia de la huelga es especialmente relevante en el aeropuerto de Sevilla, donde este fin de semana se celebra la final de la Copa del Rey y, a partir del lunes, la Feria de Abril. En este contexto, se han programado alrededor de 50 vuelos adicionales para el evento deportivo, que deberán integrarse en una operación habitual de unos 185 vuelos diarios.

🚨✈️ AEROPUERTO DE SEVILLA: MÁS TRÁFICO CON MENOS CONTROLADORES. ¿SEGURIDAD O RECORTE? ⛔

​⚠️ La imagen que ves no es ciencia ficción, es una realidad documentada en el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo. La comparativa es brutal y nos fuerza a hacernos una pregunta crítica: ¿Se… pic.twitter.com/fadSdAzkzw — USCA CONTROLADORES🎧 (@USCAnet) April 14, 2026

Servicios mínimos y derechos de los pasajeros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos que incluyen el 100% de los vuelos de emergencia, Estado, vigilancia y traslados policiales. Para vuelos domésticos a territorios no peninsulares se fija entre el 66% y el 83%, mientras que los vuelos peninsulares e internacionales tendrán coberturas entre el 51% y el 59% o entre el 34% y el 36%, según la alternativa de transporte disponible.

También se garantizan los vuelos de correo postal universal y el transporte de mercancías perecederas, como medicamentos y material sanitario.

En cuanto a los derechos de los pasajeros, las asociaciones de consumidores recuerdan que, en caso de cancelación, los afectados pueden optar por el reembolso del billete o un transporte alternativo. Además, pueden corresponder compensaciones económicas de hasta 600 euros en función de la distancia y las circunstancias del vuelo, según la normativa europea.