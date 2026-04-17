Nuevo bloqueo de Ormuz: ¿de dónde viene el petróleo que llega a España?

El pasado lunes dio inicio el bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de presionar a Irán. En Libre Mercado hemos informado de que, con ello, el mandatario norteamericano pretendería "reducir la capacidad de Irán para financiar su defensa limitando los ingresos que obtiene de las exportaciones de petróleo". Sin embargo, en un análisis publicado por Financial Times se alertaba de que "esta operación corre el riesgo de desestabilizar aún más los mercados energéticos mundiales y provocar un nuevo alza en los precios del petróleo".

No obstante, no todos los países están expuestos en la misma medida a las tensiones geopolíticas y los cortes de tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Por ello, cabe preguntarse cuál es la posición de España en este contexto y cuál es su dependencia del crudo y del gas que se exporta desde el Golfo Pérsico.

España, más protegida

Precisamente, el pasado lunes 13 de abril, en una intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, tuvo la oportunidad de reflexionar acerca de la situación en la que se encuentra España en relación con el bloqueo del estrecho de Ormuz y la caída de la producción de petróleo. De este modo, destacó la importante subida de precios que ha experimentado el petróleo y cómo se ha traducido en el precio de los carburantes.

En este sentido, en relación con la posibilidad de que se produzca realmente un desabastecimiento en Europa, Imaz subrayó que "en un modo de incertidumbre como el que estamos, yo no me atrevo a contestar rotundamente, no". Así, dejaba claro que es prácticamente imposible anticiparse a lo que pueda suceder y que, por ello, no se puede descartar ninguna posibilidad. No obstante, sí quiso subrayar que, en cualquier caso, "el país mejor preparado en Europa para afrontar la situación en la que estamos es España".

Al respecto, Imaz puso en valor que "tenemos grandes y buenas refinerías y buenas empresas", destacando a compañías como Moeve, BP o la propia Repsol. Tal y como destacó el ejecutivo de Repsol estas empresas cuentan con "buenas refinerías con alto grado de conversión" y recordó "que podemos abastecer en gran medida el mercado español, que hicimos inversiones y hemos hecho los deberes a tiempo".

Del mismo modo, explicó que "tenemos además una ventaja enorme, que es que el 60% del petróleo que llega a España viene de América (...) y un 30% prácticamente viene de África, norte de África y costa occidental africana". En consecuencia, de acuerdo con las explicaciones del ejecutivo de Repsol, de Oriente Medio nuestro país estaría recibiendo sólo un 6% o un 7%, algo que considera "muy poco". De esta forma, Imaz enfatizó que "tenemos más ventaja de abastecimiento que otros" y subrayó que, precisamente, "porque tenemos muy buenas refinerías con alto grado de conversión, somos capaces, pues, todos los años de procesar 60 tipos de crudos diferentes".