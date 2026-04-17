Sánchez dispara un 42,2% el gasto en nóminas públicas hasta los 181.494 millones de euros en 2025

Si algo está caracterizando el mandato de casi ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, además de las subidas de impuestos y el aumento del gasto público, es el fuerte incremento de las nóminas públicas. En 2025 se volvió a superar con creces el gasto ya de por sí récord de 2024. Así, el gasto total en empleados públicos de todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) ascendió a 181.494 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto al año anterior.

Desde que el líder socialista llegó al Gobierno de España en 2018, el gasto en salarios públicos ha aumentado un 42,2%, pasando de 127.668 millones de euros a 181.494 millones de euros en 2025 (según la IGAE), lo que supone un incremento de más de 53.800 millones de euros. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del gasto en salarios públicos desde 2006 hasta 2025.

Como se puede ver, mientras que con el Gobierno de Mariano Rajoy el gasto en salarios públicos cayó para luego volver a los niveles previos a la crisis de 2008, con Pedro Sánchez las nóminas de los empleados públicos no han dejado de crecer, ni siquiera durante la crisis del Covid. El aumento ha sido constante y sin interrupciones.

Este crecimiento del gasto en nóminas públicas ha ido acompañado de un aumento en el número de empleados públicos. Hace justo un año, en Libre Mercado informábamos de que en enero de 2025 España contaba con un total de 3.037.432 empleados públicos entre todas las Administraciones Públicas (de los cuales 1.634.510 eran funcionarios). Estas cifras han seguido creciendo hasta julio de 2025 (según los datos más recientes), tal y como podemos ver en la siguiente tabla:

A la vista de la tabla, el número de empleados públicos en julio ascendió a 3.107.195, mientras que el de funcionarios alcanzó los 1.670.336. Es decir, en apenas unos meses se ha producido un aumento de 69.763 empleados públicos, de los cuales 35.826 son funcionarios.

También se puede observar cómo se distribuyen los empleados públicos entre las distintas Administraciones Públicas: el 62,25% trabaja para las comunidades autónomas, el 17,41% para la Administración Central y el 20,34% para la Administración Local.

Como ya explicamos en un artículo anterior, existe un diferencial entre los 3,1 millones de empleados públicos registrados en julio de 2025 según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y los 3,52 millones de ocupados asalariados en el sector público del segundo trimestre de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El propio informe que hemos utilizado nos proporciona la respuesta:

Es decir, el BEPSAP no recoge el empleo público de los supuestos mencionados, como altos cargos de las Administraciones Públicas, cargos electos, personal al servicio de los Órganos Constitucionales, así como órganos equivalentes en las Comunidades Autónomas, etc. Algo que sí tiene en cuenta la EPA, ya que "comprende todos los asalariados de Empresas Públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al régimen general de la Seguridad Social como los adscritos a Mutualidades".

Así pues, el gasto en salarios públicos se ha disparado más de un 40% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, alcanzando los 181.494 millones de euros en 2025. Esta cifra supone un 5,1% más que en 2024, año que ya había registrado un incremento del 5,5% respecto a 2023. Es precisamente gracias a este aumento del empleo público como el Gobierno socialista contribuye, en parte, a engordar las cifras de ocupación en nuestro país.