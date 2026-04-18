Una propuesta de empleo para Montero y Belarra, por si siguen perdiendo escaños

De todas las críticas que recibe Irene Montero (muchas merecidas), la que menos entendí siempre es la que recuerda su pasado como cajera de un supermercado. A mí, salvo en lo que se refiere a las conclusiones que podríamos sacar sobre la universidad española, que genera más licenciados que puestos de alta cualificación o que sobredimensiona algunas carreras que el mercado no demanda, no sólo no me importa esa parte de su currículo sino que me parece que es lo más valioso del mismo. Una de mis quejas contra los políticos actuales es que en los escaños de nuestros parlamentos tenemos un enorme déficit de conocimiento del mundo real.

Eso sí, lo que siempre me ha extrañado es que alguien que conoce de primera mano el sector de la distribución pueda sacar conclusiones tan erróneas sobre el mismo. Debería echar un vistazo a lo que piensan sus correligionarios al otro lado al Atlántico: porque esta semana, el recién elegido alcalde de Nueva York y estrella emergente de la izquierda occidental, Zohran Mamdani, anunciaba que el mercado de La Marqueta, en East Harlem, va a ser el primero de los cinco supermercados municipales que pretende abrir en la Gran Manzana de aquí a 2029.

Cuando digo que debería mirar hacia el experimento de Mamdami no estoy pidiéndole que lo replique. Va a ser un fracaso y va a costar un dineral. Pero al menos se intuye en la izquierda neoyorquina (¡y a eso que a progre les ganan pocos!) un cierto sentido de la realidad que aquí tanto echamos de menos. Cuando Montero o Ione Belarra hablan sobre Mercadona, lo más increíble no es su desprecio a la empresa, sino a la lógica más elemental.

El economato público en NYC

No competirá en igualdad de condiciones que el resto de las tiendas de la ciudad. El plan consiste en que no tenga que pagar ni el coste del edificio, ni la renta del alquiler del mismo. Y tampoco abonará impuestos. Ni siquiera entro a si esto es justo o no (aunque los tenderos neoyorquinos de los barrios en los que abrirán los locales no parecen especialmente contentos). Lo que digo es que esto no es un supermercado público sin más: en realidad, se parece más a una subvención a la compra de productos. Si uno no repercute algunos de los principales costes, ya parte con mucha ventaja. ¿Se imaginan cuáles serían los precios de Mercadona sin pagar el local o los impuestos? Pues bien, la izquierda norteamericana ya asume que es su única forma de competir: jugando con ventaja.

Leyendo las declaraciones de los ayudantes del alcalde, también se caen algunos de los lemas más curiosos de la izquierda patria. Ése que nos habla de lo mucho que se están forrando las cadenas con las subidas de precios. En Nueva York, Sara John, subdirectora de la entidad responsable de este plan, admitía que "los supermercados ya operan con márgenes de ganancia muy reducidos –del 2% al 3%–. Por lo que incluso al intentar únicamente alcanzar el punto de equilibrio, sólo podrán trasladar un ahorro limitado a los consumidores". Nada de magia ni de millonarios llevándoselo crudo. Como cualquiera que conozca el sector sabe (bueno, Montero, no) aquí se juega a rotación, no a márgenes.

De hecho, llegados a este punto, si los resultados de Podemos siguen siendo tan desastrosos en las próximas citas electorales como en las pasadas, podían enviarle su CV a la tal John, quizás como responsables de compras, supervisoras de igualdad, controladoras de márgenes…

Por último, la cuestión más delicada: ¿cuánto pagará este supermercado público a sus proveedores? Y esta palabra –"proveedores" – deberíamos entenderla en un sentido amplio: empresas de productos envasados, pero también productores primarios (agricultores y ganaderos); e incluso a los trabajadores, que aportarán su fuerza laboral.

Aquí comienzan las primeras grietas del plan. Porque si el supermercado paga lo que la izquierda dice que hay que pagar (de los salarios a los tomates), el precio de los bienes en las estanterías se disparará. Y entonces sólo podrá hacer dos cosas: ser el súper de los pijos neoyorquinos o incurrir en pérdidas, vendiendo con márgenes negativos.

No lo decimos como predicción, sino que es inevitable. Las dos grandes demandas de la izquierda moderna en cuanto a los precios son incompatibles. ¿Quieres impulsar el "comercio justo" o la "compra de proximidad"? ¿Quieres prohibir las deslocalizaciones? ¿O evitar la producción de bajo coste en países del Tercer Mundo? Pues eso sólo se hace subiendo los precios que paga el consumidor (o disfrazando los precios desde el Presupuesto). A ver si nos creemos que las fábricas se pusieron en China o Vietnam por el clima. O que cada vez más fruta y verdura llega desde África o Sudamérica por casualidad. En uno y otro caso: es porque es más barato.

Mamdami puede ir en furgoneta a comprar los tomates para su supermercado a un productor local de Nueva Inglaterra. Lo que no podrá hacer es que esos tomates sean más baratos que los que compra Walmart a su mayorista. Seguro que él lo sabe, porque intuimos que el 99% de su cesta de la compra llega de Whole Foods Market (el supermercado pijo en EEUU por excelencia). Y ahí los precios no son precisamente los que ha prometido para sus tiendas públicas.

La izquierda norteamericana está a punto de descubrirlo: o "precios bajos" para el público; o "precios justos" para el productor; o pérdidas pagadas con impuestos. Me temo que tendremos un poco de todo: subvenciones a productores, ayudas de todo tipo para los compradores y una factura disparatada para el contribuyente. Eso sí, al menos lo admiten: la primera tienda costará 30 millones de dólares y abrirá en 2029.

You could buy a grocery store for 2 million

You could build a grocery store for 3 million

And yet somehow, when the socialist government does it, it won’t open until 2029 and cost 30 million.

Thank you for the perfect example why socialism is always an object failure https://t.co/6i8zzwQrrL — Jay Feely (@jayfeely) April 15, 2026

Y yo me imagino a Roig pensando: "Lo que yo haría con esos plazos y ese dinero"…