La inversión extranjera huye de Sánchez: España se desploma cuatro puestos entre los países más atractivos

El desastre económico generado principalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas políticas han agravado y enquistado los problemas estructurales de nuestra economía, está haciendo que los inversores pierdan el interés por nuestro país. Esto lastra aún más nuestra actividad económica y la creación de riqueza, puesto que los fundamentos de la prosperidad se encuentran en la productividad, que depende de la acumulación de capital y de la inversión.

Así las cosas, España ha descendido cuatro posiciones en el ranking global de países más atractivos para la inversión extranjera directa, al pasar del undécimo al decimoquinto puesto en 2026. Así se desprende del Índice de Confianza para la Inversión Extranjera Directa elaborado por la consultora Kearney, que sitúa este retroceso en un contexto de mayor competencia internacional, si bien señala fortalezas en sectores estratégicos.

Cae la confianza en España

El estudio, elaborado por el Global Business Policy Council de Kearney a partir de una encuesta a más de 500 altos ejecutivos realizada en enero de 2026, evalúa los mercados con mayor probabilidad de atraer inversión extranjera en los próximos tres años. En el caso de España, identifica un reposicionamiento hacia sectores clave, pese a la pérdida de posiciones en la clasificación global.

Así, el informe destaca que España mantiene un papel relevante en áreas como las energías renovables, donde se sitúa a la vanguardia de la transición energética en Europa. También subraya su posición en el transporte de mercancías, sector que registra una entrada de inversión extranjera directa que duplica la de otras grandes economías europeas. Además, según el estudio, el atractivo del país para los inversores se apoya en varios factores estructurales, entre los que destaca el desempeño económico, que explica el 31% de su atractivo.

No obstante, pese a estas fortalezas, la consultora identifica también varios elementos que limitan el interés inversor en nuestro país. Concretamente, entre ellos el informe señala el nivel de deuda pública, que alcanzó el 103% del PIB a finales de 2025, y una tasa de desempleo estructural que se mantiene como la más elevada de la Unión Europea.

Por otra parte, de acuerdo con el estudio elaborado por la consultora, a estos factores se suma además la prórroga hasta finales de 2026 del mecanismo de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. En este sentido, el informe explica que esta medida introduce mayores exigencias regulatorias, lo que condiciona la percepción de los inversores internacionales.

Clasificación global e incertidumbre

Con todo, en la clasificación global Estados Unidos ocupa el primer puesto por decimocuarto año consecutivo, respaldado por su liderazgo tecnológico y su resiliencia económica. Sin embargo, el informe apunta a una caída de 17 puntos en el optimismo neto sobre sus perspectivas económicas a tres años. Por su parte, Canadá y Japón completan el podio.

Al respecto, la consultora explica que Canadá destaca por sus recursos naturales y fundamentos económicos, mientras que Japón es valorado por su ecosistema de innovación y sus incentivos a la inversión. Tras ellos se sitúan China, Alemania, Reino Unido, Francia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Precisamente, el informe subraya que Asia concentra por primera vez en más de una década la mayor cuota de mercados en el ranking, reflejando el creciente interés por economías con capacidad tecnológica, potencial de crecimiento y relevancia geopolítica. También señala el avance de las denominadas economías de potencia media, como Singapur o Corea del Sur.

En cualquier caso, la consultora señala en el informe que el entorno internacional presenta nuevos riesgos, incidiendo especialmente en que la escalada del conflicto en Oriente Próximo introduce una mayor incertidumbre que afecta también a la inversión. De hecho, según los analistas, las tensiones geopolíticas son consideradas la principal amenaza para el próximo año por el 36% de los ejecutivos, seguidas por el aumento de los precios de las materias primas y la inestabilidad política en mercados desarrollados.