Mercadona impulsa la moda del café en el supermercado: una tendencia europea que llega a España

El café ya no es exclusivo de bares y cafeterías. Cada vez más consumidores optan por tomarlo mientras hacen la compra, una tendencia que lleva años consolidándose en Europa y que ahora empieza a abrirse paso en España de la mano de Mercadona.

La cadena valenciana ha sido la primera en apostar de forma decidida por este modelo, incorporando máquinas de café recién molido en algunas de sus tiendas como parte de una estrategia más amplia: transformar el supermercado en un espacio de consumo, más allá de la compra tradicional.

Un servicio pensado para mejorar la experiencia

El servicio fue presentado oficialmente por Mercadona el 22 de agosto de 2025 como parte de su estrategia de ampliación de servicios dentro del punto de venta. Según la compañía, la iniciativa busca mejorar la experiencia del cliente ofreciendo café elaborado al momento con grano recién molido.

Las máquinas, ubicadas generalmente en la zona de entrada de los establecimientos, permiten a los clientes servirse diferentes variedades de café —solo, cortado, con leche o capuchino— de forma rápida y a un precio asequible. Además, el café puede consumirse en espacios habilitados dentro del propio supermercado o llevarse para tomar fuera.

Con esta propuesta, Mercadona pretende combinar comodidad y calidad, integrando un servicio propio de cafetería en el entorno habitual de compra.

¿Caro o barato?

La reciente instalación de las máquinas ha abierto un debate en redes sociales después de que un usuario en X criticara el precio del nuevo servicio. "Han puesto máquinas de café en Mercadona y he flipado con lo caro que es", señalaba en su publicación.

Han puesto máquinas de café en @Mercadona y he flipado con LO CARO que es pic.twitter.com/rqtogOOYpz — davidp🪽 (@davidvdp_) April 8, 2026

El usuario acompañaba el mensaje con una imagen en la que se detallan los precios del servicio: café solo por 1,30 euros, café cortado por 1,40 euros, café con leche por 1,60 euros y capuchino por 2 euros.

A pesar de esta crítica, a muchos usuarios les ha gustado la nueva medida y comparan los precios con las cafeterías de moda del centro de las ciudades, donde en muchas no se encuentran cafés por menos de 5 euros.

Supermercados que invitan a quedarse

Lo cierto es que esta iniciativa no es aislada. Forma parte de una tendencia más amplia en el sector de la distribución: la transformación de los supermercados en espacios híbridos donde no solo se compra, sino que también se consume.

En este nuevo modelo, cada vez más extendido en Europa, los establecimientos incorporan zonas de restauración ligera, platos preparados y bebidas listas para consumir in situ. El objetivo es convertir la experiencia de compra en algo más completo, adaptado a nuevos hábitos de consumo marcados por la rapidez y la conveniencia.

En España, Mercadona ya había dado pasos en esta dirección con la incorporación de secciones de comida preparada y espacios para consumir dentro de tienda. El café refuerza ahora esta estrategia.

Europa, varios pasos por delante

Mientras en España esta tendencia aún está en fase inicial, en otros países europeos el modelo está mucho más consolidado.

En Reino Unido, por ejemplo, es habitual encontrar máquinas de café autoservicio en supermercados como Tesco o Sainsbury's, muchas de ellas operadas por marcas como Costa Coffee. Estas estaciones permiten a los clientes preparar su bebida como si estuvieran en una cafetería, pero dentro del propio supermercado.

En países como Países Bajos o Alemania, cadenas como Albert Heijn o REWE también han incorporado espacios de consumo, ya sea mediante máquinas de café o pequeñas áreas de descanso.

Este modelo responde a una evolución clara: los supermercados dejan de ser únicamente lugares de abastecimiento para convertirse en espacios multifuncionales, donde el cliente puede comprar, comer e incluso socializar.