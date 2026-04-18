La Tauromaquia mantiene su senda de crecimiento en España y consolida su recuperación con cifras al alza. En 2025 se celebraron un total de 21.569 festejos taurinos, lo que supone 619 más que en 2024 y un incremento interanual del 3%, según los datos elaborados por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet), la entidad patronal del sector.

El avance del toreo se explica en parte por el dinamismo de los festejos populares, que continúan creciendo año tras año y sostienen el aumento global, con un volumen al alza en la cifra de encierros, sueltas de reses o festejos de recortes que se celebran en nuestro país. Asimismo, los festejos de lidia se mantienen estabilizados en torno a los 1.500, consolidando cifras de actividad superiores a los años previos a la pandemia.

El crecimiento también se traslada al mapa territorial. El número de municipios que acogieron festejos taurinos ascendió a 2.170, lo que supone 68 localidades más que el año anterior y un incremento del 3,2% respecto a las cifras que facilitó Anoet para la temporada 2024. Este dato confirma que la tauromaquia no solo crece en volumen, sino que amplía su presencia geográfica.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana destaca de forma abrumadora con un total de 9.582 festejos, concentrando por sí sola el 44% de toda la actividad taurina del país. El altísimo número de eventos de tauromaquia popular que se celebran en la región explica el enorme tirón de sus datos. A distancia se sitúan Aragón, con 3.015 festejos, y Castilla y León, con 2.234, seguidas de Navarra y Castilla-La Mancha, ambas con 1.574.

Al analizar los datos en relación con la población, algunas regiones presentan una intensidad especialmente elevada. Navarra, con apenas 683.854 habitantes, registra una cifra total de 1.574 festejos, mientras que Aragón, con 1,36 millones de habitantes, supera los 3.000 eventos, concentrados principalmente en las provincias de Zaragoza y Teruel, si bien la Feria Taurina de Huesca goza de excelente salud y registra tasas de ocupación media que rebasan el 90%.

En términos de evolución por regiones, todas y cada una de las comunidades autónomas aumentó el número de festejos en 2025, con la única excepción de Castilla y León, que experimentó una ligera caída del 1,8%, pese a lo cual el territorio gobernado por Alfonso Fernández Mañueco sigue siendo uno de los principales bastiones de actividad del sector.

En lo que respecta a la lidia, el número total de reses lidiadas alcanzó las 7.980 en el conjunto del año. Las corridas de toros concentran el mayor porcentaje, seguidas por las novilladas sin picadores y las novilladas picadas, manteniéndose la estructura tradicional de este segmento. En el plano ganadero, la temporada 2025 contó con una amplia presencia de hierros como Victorino Martín, Núñez del Cuvillo, Garcigrande, Juan Pedro Domecq, La Quinta, El Parralejo o Santiago Domecq, entre otros.

Con estos datos, el sector taurino confirma una tendencia de crecimiento sostenido, apoyado en la fortaleza de los festejos populares, la expansión territorial y la estabilidad de los espectáculos con lidia, consolidando su papel dentro del tejido cultural y festivo español. En este sentido, la Feria de San Isidro que se celebrará entre mayo y junio en la plaza de toros de Las Ventas viene de alcanzar una cifra histórica de abonados, con un total de 18.520 afiliados, mientras que el número de afiliados para la temporada 2026 de la Real Maestranza de Sevilla ha aumentado un 35%.

El efecto de la 'Morantemanía'

En clave social, el fenómeno de popularidad que rodea a Morante de la Puebla se ha convertido en un aspecto crucial para entender el creciente número de personas que se acercan a la Fiesta. El pasado año 2025, el torero andaluz firmó una histórica temporada que ha quedado retratada en el libro Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026), elaborado al alimón por Javier Romero Jordano y quien suscribe estas líneas.

Este año 2026, el tirón de Morante ha vuelto a quedar de manifiesto con la retransmisión de la Corrida del Domingo de Resurrección, celebrada hace dos semanas en Sevilla. El festejo llegó a un total de 943.000 espectadores únicos a través de Canal Sur, reventando los audímetros para conseguir una cuota de pantalla del 25% que triplica los niveles de share en que se mueven Antena 3, La 1 o Telecinco.