¿Qué está pasando en el mercado del cacao?: el mayor fabricante mundial de chocolate se desploma en bolsa

El mercado del chocolate se tambalea después de que la mayor fabricante de chocolate del mundo, la empresa suizo-belga Barry Callebaut, se desplomara en bolsa el jueves tras publicar sus resultados del ejercicio fiscal 2025-26, en los que se registró una caída de las ventas en el último semestre.

El día 15 de abril, la gigante del chocolate cerró la sesión en 1.264 CHF (francos suizos), el equivalente a unos 1.369 euros por acción. Nada más abrir la jornada del 16 de abril, su cotización cayó hasta los 1.067 CHF (aproximadamente 1.155 euros por acción). Durante la sesión del viernes apenas fue capaz de remontar hasta los 1.085 francos suizos por acción (1.179 euros), haciendo que la caída entre el 16 y el 17 de abril sea del 14,2%.

Sin embargo, esta caída se viene produciendo desde hace dos meses. La acción alcanzó su punto más alto el 15 de febrero con una cotización de 1.538 CHF por acción (1.666 euros), y desde entonces ha registrado una caída del 29,5% hasta la actualidad. Es decir, en apenas dos meses las acciones de esta multinacional del cacao han perdido casi un tercio de su valor en bolsa.

Las cifras de Barry Callebaut

En cuanto a los ingresos por ventas (que la propia compañía publicó aquí), Barry Callebaut registró en su último semestre fiscal una facturación de 6.752 millones de francos suizos (aproximadamente 7.321 millones de euros), lo que supone una caída del 3,7% excluyendo las fluctuaciones cambiarias. En el mismo semestre del año anterior, la cifra alcanzó los 7.287 millones de francos (unos 7.903 millones de euros).

Por otro lado, el EBIT recurrente (Beneficio antes de intereses e impuestos), es decir, el beneficio generado por su actividad diaria habitual se situó en 310,9 millones de francos suizos (337,2 millones de euros). Esta cifra representa un descenso del 4,2% interanual a tipo de cambio constante. Estos resultados decepcionantes fueron los que hicieron "sonar las alarmas" en el mercado, provocando que la cotización de Barry Callebaut cayera de forma tan abrupta el 16 de abril.

Aunque Barry Callebaut quizás no sea tan conocida entre el público general, estamos hablando de la que probablemente sea la empresa chocolatera más importante del mundo. La compañía da empleo a más de 13.100 personas en todo el mundo (según datos del ejercicio 2024/25). Además, tal como explica Bloomberg en este artículo, es proveedor clave de grandes multinacionales como Hershey, Nestlé o Mars, ya que procesa alrededor del 20% del cacao global. Por eso, lo que le ocurre a Barry Callebaut afecta, en mayor o menor medida, a todo el mercado chocolatero.

El año 2025 fue un año complicado para los amantes del cacao. Como ya contamos en Libre Mercado, el precio de este fruto se disparó un 217% entre 2023 y 2025, debido a sequías, plagas y ciertas normativas europeas. Por eso, lo que ocurra con una empresa del tamaño e importancia de Barry Callebaut (que procesa alrededor del 20% del cacao mundial) determinará en gran medida si los precios que paga finalmente el consumidor serán más altos o bajos.