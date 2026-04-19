La economía española no se fundamenta en una verdadera creación de riqueza debida a incrementos de productividad. En realidad, nuestra economía crece gracias al gasto público, el impacto del gasto público y la incorporación masiva de inmigrantes al mercado laboral. Precisamente, la tendencia del incremento poblacional se mantendrá en los próximos años. Así se desprende de los datos publicados por Eurostat y las proyecciones realizadas por el organismo estadístico europeo.

Boom poblacional en España

Según los datos de Eurostat, en España la población seguirá creciendo hasta el año 2050, pero en ese momento comenzará a registrar una caída paulatina hasta el año 2100. Concretamente, partiendo de una población base de 49,12 millones de personas en el año 2025, Eurostat prevé que en el año 2050 en nuestro país se alcancen los 53,87 millones de personas. Por tanto, en el próximo cuarto de siglo la población española ganará 4,75 millones de personas.

No obstante, como podemos comprobar, según las proyecciones de Eurostat, para el año 2100 la población española habrá descendido hasta los 49,75 millones de personas. En consecuencia, en comparación con el año 2050 habrá 4,12 millones de personas menos. No obstante, la población habrá crecido en unas 630.000 personas con respecto a 2025.

Eurostat

Europa envejece

Según las últimas proyecciones demográficas de Eurostat, la Unión Europea perderá población en las próximas décadas. Concretamente, el organismo estadístico prevé una caída del 11,7% entre 2025 y 2100, lo que supone 53 millones de habitantes menos al inicio del próximo siglo. De hecho, Eurostat también anticipa un cambio progresivo en la estructura de edad, con un peso creciente de las personas mayores.

En este sentido, Eurostat calcula que el número de habitantes alcanzará su punto más alto en 2029, con 453,3 millones, antes de iniciar una disminución gradual que se prolongará durante el resto del siglo. Para 2100, la población se reducirá hasta 398,8 millones de personas. Estas estimaciones se basan en supuestos de fecundidad, mortalidad y migración entre los países de la Unión Europea, lo que permite proyectar tendencias comunes a largo plazo.

Uno de los cambios más relevantes que reflejan las proyecciones es la reducción de los grupos de edad más jóvenes y de la población en edad laboral. La proporción de niños y jóvenes (0 a 19 años) pasará del 20% en 2025 al 17% en 2100. En paralelo, la población en edad de trabajar, comprendida entre los 20 y los 64 años, también disminuirá de forma significativa. De esta forma, este grupo representará el 50% del total en 2100, frente al 58% actual.

Eurostat

Al mismo tiempo, frente a la caída de los grupos más jóvenes, las personas de mayor edad aumentarán su presencia en la estructura demográfica. Así, Eurostat prevé que la proporción de población de 65 años o más crezca de forma continuada. En concreto, el grupo de entre 65 y 79 años pasará del 16% en 2025 al 17% en 2100. El incremento más notable se producirá entre las personas de 80 años o más, cuya proporción subirá del 6% al 16%, lo que supone un aumento de 10 puntos porcentuales en la esperanza de vida.

La pirámide de población proyectada por Eurostat muestra con claridad esta evolución. En 2025, la estructura demográfica ya presenta características de una sociedad con alta esperanza de vida, baja mortalidad y reducidas tasas de natalidad. En ese contexto, predominan las personas en edad laboral de mayor edad, especialmente mayores de 50 años, mientras que el peso de los menores de 20 años es significativamente menor.

De cara a 2100, la pirámide refleja una tendencia hacia una población en declive, con una base más estrecha —menos jóvenes— y una parte superior más ancha, que evidencia el aumento de los grupos de edad avanzada. Este cambio estructural se produce de forma progresiva y está directamente vinculado a la evolución de los principales factores demográficos en la Unión Europea.