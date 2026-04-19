El déficit comercial de España con China se dispara un 104,9% con Sánchez

La reciente visita de Pedro Sánchez a China pone de manifiesto la buena relación que existe entre el presidente del Gobierno español y el régimen de Xi Jinping. El líder del PSOE no desaprovechó la ocasión para reunirse con empresas como Xiaomi y para lanzar mensajes de hermanamiento con el país asiático en la Universidad de Tsinghua.

El hecho de que el presidente del Gobierno mantenga una estrecha relación de amistad con China (un país que no se caracteriza precisamente por respetar las libertades individuales) se refleja también en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países, que han aumentado en los últimos años. En este hilo del usuario de X "ÍñigovanEyck", se hace un recorrido por la relación entre Pedro Sánchez y Xi Jinping desde que Sánchez es presidente.

Desde que Sánchez llegó a la presidencia, hemos pasado de un déficit comercial de 21.200M€ en 2018 a 42.300M€ en 2025 con China. Prácticamente el doble. Aquí está concentrado ya cerca de tres cuartas partes del desequilibrio exterior español. Pero lo más relevante, nuestras… https://t.co/v4PdNDVJvI pic.twitter.com/2VweBS9tob — Í (@InigovanEyck) April 16, 2026

Gracias a la idea de este tuitero, vamos a mostrar como es la relación comercial que hay entre España y China desde que Pedro Sánchez es presidente.

China supone el 74% del déficit comercial de España

En primer lugar, hay que destacar el déficit comercial de España con China, que en 2018 alcanzó los 20.633 millones de euros: España exportó bienes y servicios por valor de 6.278 millones de euros e importó de China bienes y servicios por valor de 26.911 millones de euros.

Aunque esa diferencia ya era importante, se ha ido ampliando de forma progresiva con el paso de los años. En 2025, el déficit comercial con China alcanzó los 42.278 millones de euros, tras exportar España bienes y servicios por valor de 7.971 millones de euros e importar del gigante asiático bienes y servicios por valor de 50.249 millones de euros.

Lo más llamativo es que, desde 2018 hasta 2020, el déficit se mantuvo relativamente estable, pero a partir de ese año las importaciones se dispararon hasta los niveles actuales, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Según los datos que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la herramienta DataComex, el déficit comercial con China bajo el Gobierno de Pedro Sánchez ha crecido un 104,9% en estos años. Mientras, las importaciones procedentes de China han aumentado un 88,72%. Por el contrario, las exportaciones de España a China solo han crecido un 27% en todo este periodo.

En un reciente artículo de Libre Mercado explicamos cómo la inversión de China en España había pasado de 149,2 millones de euros en 2024 a 643,1 millones de euros en 2025, lo que supuso un incremento del 331% en solo un año. Mientras, la inversión española en China alcanzó los 28.863 millones de euros en 2024 y los 4.542 millones de euros en 2025. Es decir, España invierte bastante más en China de lo que China invierte en España.

Esta diferencia de inversión es, entre otras cosas, lo que explica que España cree más empleo en China del que China crea en España. En el siguiente gráfico, elaborado por la Fundación Consejo España-China a partir de datos oficiales de DataInvex, podemos ver la evolución del empleo creado año a año desde 2010 hasta 2023 (último dato oficial disponible):

Tal y como se puede ver en el gráfico anterior, el empleo creado por España en China siempre ha sido superior al creado por China en España. Solo en 2023, España generó 27.461 empleos en China, mientras que el país asiático creó 13.556 empleos en España. Es decir, España crea aproximadamente el doble de empleo en China del que China crea en España.

En vista de estos datos, parece evidente quién sale ganando con esta relación comercial. China no solo vende muchos más bienes y servicios a España, sino que, además, España crea más empleo en China del que China crea en España, sin olvidar que España invierte bastante más en China que a la inversa.