Este es el expolio de Hacienda en el IRPF según en la región en la que vivas

Hace unos días arrancó la campaña de la renta 2025 después de un año pletórico para Hacienda, que cerró con un récord recaudatorio de 325.356 millones de euros. A eso se le suman los primeros datos oficiales de 2026 (enero y febrero), que confirman que el festín del fisco se ha intensificado en lo que llevamos de año.

Según el último informe de la Agencia Tributaria relativo al mes de febrero, la recaudación creció entre enero y febrero de este año la friolera de un 13,5%. Este aumento supone un nuevo hito para el departamento que ahora dirige Arcadi España.

Por tanto, después de cerrar otro año nunca visto en materia recaudatoria, los ingresos del Estado aumentan la velocidad en 2026. En concreto, solo en los dos primeros meses de este año, la recaudación ascendió de los 49.947 millones que registraron entre enero y febrero de 2025 a los 56.702 millones de euros de los dos primeros meses de este año, lo que supone 6.742 millones extra para las arcas estatales. En el siguiente gráfico se observa el aumento en el ritmo de crecimiento.

Como es habitual, el IRPF lideró la recaudación en este periodo, con 29.637 millones de euros, un 8,1% más. Detrás de esta cifra está que el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF, que está actuando como un impuesto en la sombra para los trabajadores del país.

En materia de IRPF, también existen importantes diferencias según en la región en la que residan los contribuyentes. En el siguiente ejemplo, el REAF plantea las diferentes hipótesis para el IRPF de un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos.

Para un ciudadano que obtiene rentas de 30.000 euros, Cataluña es el infierno fiscal, a diferencia de la Comunidad de Madrid o Navarra, donde se pagan 360,75 euros y 376,12 menos al año, respectivamente.

Para rentas de 45.000 euros, más de lo mismo. En Cataluña los ciudadanos tienen que pagar 808 euros más que en Madrid. En el caso de rentas de 70.000 euros, pues Madrid vuelve a ser la que menos asfixia al contribuyente, con una diferencia de más de 1.529 euros. En todos los tramos de renta siguientes, la región de Isabel Díaz Ayuso también es la que menos IRPF cobra a los ciudadanos.