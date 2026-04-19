La joven de 19 años a la que le "encanta trabajar" en su negocio de uñas: "En un domingo gano 240 euros"

Uno de los elementos que afectan a la economía de los países es la cultura y los valores de la población. Concretamente, la visión que las personas tengan del trabajo y el sacrificio determinará en buena medida el nivel económico y de desarrollo del país. Por ello, resulta tan importante que existan individuos que decidan emprender y poner en marcha distintos proyectos de negocios, sobre todo si son jóvenes.

Así, en redes sociales podemos encontrar distintos ejemplos de ello. Este es el caso, por ejemplo, de Silvia, una joven de 19 años de Barcelona que tiene su propio negocio de uñas.

240 euros en un día

Silvia, una joven de tan solo 19 años que tiene su propio negocio dedicado a las uñas en Barcelona, comparte recurrentemente en sus redes sociales diferentes detalles de su trabajo. En este sentido, lo que resulta especialmente importante es que jóvenes como Silvia suponen un ejemplo para el resto de la población que demuestran la importancia del trabajo y el sacrificio.

Así, en uno de sus vídeos explica que "le encanta trabajar", presumiendo de que "literalmente estoy esclavizada por mí misma". De este modo, se pregunta en un sentido retórico "a quién no le gusta ganar dinero si encima te encanta tu trabajo".

De esta forma, la joven comenta en su vídeo cómo se desarrolla un domingo trabajando en su negocio, explicando también cuánto logra ganar gracias a su actividad. Al respecto, explica que "mi primera clienta fueron 55 euros" y comenta diferentes detalles de lo que le solicitan sus clientes. Así, explica que otras clientas ese mismo día le pagaron 25 euros, 65 euros, 40 euros y 55 euros, respectivamente.

En consecuencia, tal y como explica la joven barcelonesa en el vídeo, solo en un domingo llega a ganar 240 euros. De hecho, la joven emprendedora subraya en su vídeo que este dinero "lo voy a invertir en mi próximo proyecto". Así, demuestra claramente que tiene una firme visión de cómo ha de proceder para garantizar que su negocio prospere y se siga desarrollando.

Con todo, los usuarios de redes sociales felicitan a la joven empresaria. Concretamente, una de estas personas incide en que "lo que más me maravilla es que te haya dado tiempo a hacer todas esas en un solo día". Del mismo modo, otras personas aseguran que el precio les parece muy barato, mientras que otras seguidoras recuerdan que al dinero ganado "le descuentas gastos de autónomos, IVA del producto, etc", subrayando que "en España te quitan la mitad".