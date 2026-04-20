"Arrancadlo, por favor": el relato de las eléctricas en el Congreso vuelve a poner contra las cuerdas a Corredor

Tras el final de la comisión del apagón en el Senado, este lunes ha arrancado en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre lo que ocurrió el 28 de abril que ha tenido como primeros comparecientes a los principales responsables de Iberdrola, Endesa y Naturgy en medio de la guerra por las culpas de lo que ocurrió.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, se estrenaba ante los diputados con un relato de lo ocurrido muy similar al que las energéticas han venido defendiendo en estos meses, apelando a un mix en el que quepan "todas las tecnologías" y "sin poner en riesgo la seguridad del suministro". Sobre una de las claves del día del apagón, las plantas síncronas que quiso tener en marcha Red Eléctrica, Reynés ha contado cómo el 27 les pasaron un "programa de acoplamiento de centrales con 10" por la noche; "a las 9 de la mañana se desconectaban siete, y empezaban a operar tres". A las 11:16, continuó, "informamos de que estábamos viendo oscilaciones de tensión. A las 12:16, volvimos a verlo" y "dijimos si teníamos que hacer algo: nosotros no podemos decidir qué hacer pero sí tenemos la responsabilidad de avisar".

"Como habíamos tenido diez ciclos pero siete se habían parado, los teníamos en caliente", ha dicho Reynés, revelando que a las 12:20 les llamó Red Eléctrica para decir "si podíamos arrancar uno de estos ciclos, el de Palos 1", en línea con la petición que reveló Iberdrola, también de último minuto, para encender el ciclo combinado de Castejón. A las 12:26, se les solicitó arrancarlo; cuando contestaron que sí, pero que se necesitaba un tiempo, les dijeron "arrancadlo, por favor". "El problema fue que a las 12:33 ya no fue necesario": en ese momento, el sistema se cayó.

Reynés ha insistido en que su compañía tenía "disponibles catorce o quince" de sus ciclos combinados y sólo se les requirieron tres en la mañana del 28 de abril. "Los que no estaban disponibles es porque estaban en mantenimiento programado. Tenemos 17 ciclos combinados en perfecto estado" y "sólo fueron requeridos unos cuantos". Sobre la "operación reforzada" desde ese día, con más centrales de gas en marcha, el directivo lo ha comparado con el seguro de un coche: "Aquí hemos asumido desde cierto momento más riesgo" y "hemos querido compensarlo" ahora "utilizando más las restricciones técnicas".

Reynés ha defendido en su comparecencia que ninguna de las instalaciones de Naturgy se desacopló de la red de forma inadecuada, lo mismo que han vuelto a defender el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, y el CEO de Endesa, José Bogas, que ya lanzaron en el Senado mensajes muy críticos con la gestión de Red Eléctrica.

En el Congreso, Ruiz-Tagle se ha pronunciado sobre los audios que se han venido conociendo y que suman unos 8.000, depositados ante el juez. El directivo ha reclamado acceso completo a estas conversaciones en posesión de Red Eléctrica para tener una visión completa de lo ocurrido. Respecto a las responsabilidades, el CEO de Iberdrola ha vuelto a señalar a Red Eléctrica por la programación de ese día y su gestión de las graves oscilaciones detectadas. Su obligación legal, ha señalado, consiste en "mantener el equilibrio entre la producción y la oferta y en consecuencia el suministro eléctrico es de Red Eléctrica".

Las "señales" del apagón

Ruiz-Tagle ha ahondado en la tesis de que sí "había señales suficientes de riesgo antes del apagón", como dan a entender los últimos audios conocidos, y ha defendido la gestión de sus centrales. En su opinión, "la insuficiencia de medios para controlar la tensión fue lo que provocó el disparo masivo de las instalaciones", insistiendo en que no había suficiente energía síncrona. También ha vuelto a defenderse de la versión del "experimento" en una planta de Iberdrola lanzada por Corredor: "No es ninguna causa", y ha sostenido que la operación reforzada aplicada desde el 29 de abril demuestra que no hubo suficiente programación síncrona el día del apagón.

Sobre el informe de los gestores de red europeos Entsoe, que no señala culpables, ha criticado que tanto Red Eléctrica como el operador portugués participaran en el panel de expertos y ha denunciado que su informe tiene "inconsistencias preocupantes". Una opinión compartida por el CEO de Endesa: en su opinión, hay un "conflicto de interés clarísimo" por la presencia de Red Eléctrica en ese panel. De hecho, ha revelado que Endesa ya ha remitido una carta de protesta por las "carencias" que entiende que tiene el documento y ha asegurado que ejercerán acciones legales al respecto.

Red Eléctrica no quiso investigar

Bogas ha ahondado también en que existían señales meses antes y se ha referido a las conversaciones del 31 de enero de 2025, cuando estuvo a punto de producirse un apagón, según los últimos audios conocidos. Según ha revelado, Red Eléctrica de España rechazó analizar estos episodios de sobretensiones al considerar que estos no eran "ningún incidente".

Bogas ha explicado que a partir de 2025 el sistema empezó a adolecer de subidas de tensión "tremendas", una de ellas el 31 de enero. El directivo ha dicho que las empresas eléctricas remitieron el 10 de febrero un escrito al operador del sistema para convocar al Grupo de Análisis de Incidentes (GRAI) y Red Eléctrica rehusó la propuesta al considerar que el episodio no era reseñable.

"El 10 de febrero nosotros le pedimos a Red Eléctrica analizar el incidente y dicen que no, que no ha sido ningún incidente", ha afirmado.