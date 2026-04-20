Azvalor frente a la 'policrisis': por qué ignorar el ruido macro es la clave del éxito en 2026

El ruido en los mercados financieros no es una anomalía; es la norma. Bajo esta premisa, el programa Tu Dinero Nunca Duerme citó recientemente a Javier Sáenz de Cenzano, socio y responsable de Azvalor Managers. La conclusión del encuentro fue clara: en un mundo que parece 'acabarse' cada año, la única protección real para el inversor es el análisis riguroso y la paciencia.

Un decenio de sobresaltos

Desde las declaraciones de Donald Trump que mueven las bolsas en minutos hasta la volatilidad extrema del crudo (West Texas y Brent), el entorno actual exige una atención constante que, a menudo, resulta contraproducente para el inversor particular.

Sáenz de Cenzano fue tajante al respecto: "Muchas veces, centrarse demasiado en la parte macro o en las noticias lleva a tomar decisiones erróneas". Para ilustrarlo, el gestor de Azvalor hizo un repaso de la 'cronología del pánico' que ha vivido el mercado en la última década. Desde el Brexit en 2016, pasando por la primera guerra comercial de Trump en 2018, el shock del COVID-19 en 2020 y la debilidad financiera de 2022, el sentimiento de crisis ha sido permanente.

Director del equipo de inversión de Azvalor

Además, Sáenz de Cenzano compartió una novedad de la gestora con la audiencia de Tu Dinero Nunca Duerme: el responsable de Azvalor Managers es, además, nuevo director del equipo de análisis de Azvalor y miembro del comité de dirección de la gestora. "Es un trabajo que llevaba ya tiempo desempeñando. Hemos perfeccionado el método Azvalor", decía Sáenz de Cenzano.

2022-2026: El valor frente al caos

Uno de los puntos más destacados de la tertulia fue el extraordinario desempeño de Azvalor en momentos de máxima tensión. Mientras que 2022 fue recordado como uno de los peores años de la historia reciente tanto para la renta fija como para la renta variable, el fondo Azvalor Internacional logró rentabilidades situadas entre el 45% y el 47%.

Este éxito no fue un hecho aislado, sino el resultado de ignorar los titulares y centrarse en el valor intrínseco de los negocios. Según Sáenz de Cenzano, la historia se ha repetido en los años sucesivos: la quiebra de Silicon Valley Bank en 2023, los datos económicos débiles de 2024, la segunda guerra comercial en 2025 y, más recientemente en este 2026, el conflicto en Irán.

"El mundo parece que se acaba cada año, pero nuestra respuesta es aislarnos de ese pánico y seguir aplicando el método Azvalor, como lo hemos hecho durante 25 años", afirmó el gestor.

La receta: Compañías, no titulares

Manuel Llamas recordó que a este escenario hay que sumar la persistente guerra de Ucrania, que desde 2022 ha generado turbulencias y una volatilidad sin precedentes. Sin embargo, a pesar de este entorno hostil, los fondos de Azvalor se encuentran actualmente en niveles máximos.

El 'Método Azvalor', según explicó Sáenz de Cenzano, se resume en tres pilares fundamentales:

Conocer a fondo las compañías: entender el negocio más allá de su cotización diaria. Analizar a los equipos directivos: evaluar si sus intereses están alineados con los de los accionistas. Valoración estricta: comprar solo cuando el precio ofrece un margen de seguridad suficiente.

Al cierre de la charla, los analistas coincidieron en que el arranque de este 2026, tras cuatro meses de actividad, vuelve a dar la razón a quienes miran al largo plazo. En un mercado donde el petróleo se dispara y la prensa proyecta escenarios apocalípticos, los 'gestores de valor' demuestran que la rentabilidad no se encuentra en predecir el próximo tuit de un político, sino en la solidez de los activos que se tienen en cartera.