La presidencia del BCE podría recaer en un español por primera vez en la historia cuando expire el mandato de Christine Lagarde. Concretamente, el actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, figura como el candidato mejor valorado para presidir el Banco Central Europeo (BCE) a partir de 2027. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF) entre especialistas en política monetaria.

La conclusión principal de la consulta es que, de acuerdo con los expertos que han participado de la misma, De Cos es el candidato más cualificado para suceder a Lagarde en el BCE. De hecho, en Libre Mercado ya adelantamos que el exgobernador del Banco de España se encontraba en las quinielas entre los favoritos para presidir la institución, de acuerdo con una encuesta realizada por Financial Times en la que el 26% de los expertos aseguró que elegiría a Hernández de Cos.

Cabe recordar, que durante su mandato al frente del Banco de España, De Cos chocó en numerosas ocasiones con el Gobierno por sus erráticas políticas económicas. SMI, vivienda, pensiones... la lista de informes del organismo que han desacreditado la política económica del Ejecutivo es larga.

¿Un español al frente del BCE?

La consulta elaborada por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF) analiza a cinco posibles aspirantes a suceder a Christine Lagarde, cuyo mandato concluye el 31 de octubre de 2027. Así, se incluye al neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco de los Países Bajos; a la alemana Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE; al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel; al gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau; y al español Pablo Hernández de Cos.

De esta forma, se evalúa su perfil en nueve categorías relacionadas con experiencia, conocimientos técnicos, liderazgo y capacidad de respaldo institucional tanto a nivel nacional como europeo. Como podemos ver a continuación, según los resultados, Hernández de Cos obtiene la mayor puntuación global, situándose como el perfil más completo entre los analizados.

OMFIF

De hecho, el español destaca especialmente en cuatro de las nueve categorías: formación en economía monetaria, reputación para generar consenso, capacidad para lograr el respaldo de otros Estados miembros y credenciales europeas. Además, logra la segunda mejor valoración en experiencia en banca central y conocimiento de los mercados de capitales, así como la tercera posición en capital político.

Lo cierto es que el español cuenta con una gran experiencia al frente de organismos económicos, dado que es el actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y ha sido gobernador del Banco de España. Además, formó parte del Consejo de Gobierno del BCE entre 2018 y 2024, etapa en la que participó en decisiones clave de política monetaria en la eurozona. Por tanto, no es de extrañar que, según uno de los expertos consultados en la encuesta, el candidato español "combina aplomo, profundidad intelectual y una valiosa experiencia adquirida gestionando la crisis española y desenvolviéndose en un entorno político muy conflictivo".

Tras Hernández de Cos, la encuesta sitúa en segunda posición al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, seguido muy de cerca por Klaas Knot y François Villeroy de Galhau, en un resultado ajustado entre estos tres candidatos. Por su parte, Isabel Schnabel queda en último lugar entre los perfiles evaluados. Su eventual candidatura se vería condicionada por la normativa del BCE relativa a la limitación de mandatos dentro de su Comité Ejecutivo.