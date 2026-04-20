Civislend lanza una nueva oportunidad de inversión en Málaga con una rentabilidad del 12% anual

Civislend es una plataforma de inversión participativa que democratiza el acceso a la inversión inmobiliaria, permitiendo invertir desde tan solo 250 euros. Desde 2017 ha financiado 167 proyectos en España y Portugal.

Hoy mismo acaba de anunciar que el próximo miércoles 22 de abril a las 12:00 abrirá una nueva oportunidad de inversión bajo el nombre El Madroñal Marbella.

Esta oportunidad trata de la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para la refinanciación de la carga existente sobre el activo y financiación de los costes de construcción para la renovación y reforma integral de una villa de lujo situada en El Madroñal (Málaga). El promotor aporta como garantía el activo objeto de proyecto, así como una segunda vivienda unifamiliar independiente de lujo como garantía adicional, situada en Nueva Andalucía (Málaga).

El ticket del proyecto a financiar es de 5.000.000 euros con una rentabilidad total del 18,00 % (12,00 % TIN), en un plazo de 18 meses, con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 6.

Proyecto El Madroñal Marbella

Civislend se ha posicionado como una de las principales plataformas de financiación participativa inmobiliaria en España. Con más de nueve años de experiencia, ha canalizado más de 300 millones de euros en proyectos y ha reembolsado cerca de 100 millones a inversores.

El crowdlending inmobiliario permite que múltiples inversores participen conjuntamente en proyectos del sector, centrándose en la financiación mediante deuda: los inversores aportan capital a un promotor a cambio de un interés previamente acordado y en un plazo definido.

Civislend combina horizontes temporales —generalmente entre 12 y 18 meses— con rendimientos medios que oscilan entre el 10 % y el 13 % anual. Las operaciones suelen estar respaldadas por garantías, principalmente hipotecarias sobre el propio activo, lo que refuerza la estructura de cada proyecto.

Además, el importe mínimo de inversión en Civislend es de 250 euros, lo que facilita tanto el acceso a este tipo de oportunidades como la diversificación entre distintos proyectos. Todo ello hace del crowdlending inmobiliario una opción especialmente interesante.

La confianza en este modelo se evidencia en que 8 de cada 10 inversores repiten y vuelven a invertir en la plataforma.

Regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar la inversión.