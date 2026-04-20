Descontento entre los fabricantes de balizas V16: denuncian "incertidumbre" y ""falta de claridad"

Desde su implantación, la baliza V16 ha sido objeto constantemente de críticas y quejar por parte de los conductores, que han visto cómo han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias de la DGT y realizar un importante desembolso en la compra de un dispositivo que no parece funcionar como se esperaba. Así, una de las críticas principales ha radicado en la escasa visibilidad de la luz que emiten estas balizas.

La polémica de la baliza V16 La implantación obligatoria de la baliza V16 desde el 1 de enero de 2026, en sustitución de los triángulos de emergencia, ha provocado una enorme polémica entre expertos y conductores por diferentes motivos. En primer lugar, por su "homologación". Durante años se han vendido miles de balizas V16 bajo el sello de "homologadas por la DGT", pero que no tienen conectividad. Por lo tanto, estas balizas han dejado de ser legales desde el 1 de enero de 2026, por lo que muchos ciudadanos sientan que han "tirado el dinero" en un dispositivo con fecha de caducidad muy corta. En segundo lugar, el hecho de que la baliza incorpore un GPS y una tarjeta SIM para enviar tu ubicación a la plataforma DGT 3.0 ha disparado las teorías de vigilancia y el miedo al rastreo, con el temor de que la DGT pueda usar esa conexión para tenerte localizado en todo momento e incluso multarte por exceso de velocidad de forma remota. Aunque las autoridades insisten en que la baliza es anónima y solo emite señal cuando el usuario la activa manualmente en caso de emergencia, fallos recientes de seguridad (donde algunas ubicaciones reales quedaron expuestas en mapas públicos en internet) han alimentado la desconfianza. En relación a esto, también hay suspicacia sobre que el conductor que activa la baliza puede quedar expuesto a robos y atracos por parte de terceras personas. En tercer lugar, también han provocado controversia los intereses económicos detrás de la medida, tanto el hecho de que la empresa que inventó y patentó el concepto original recibió importantes subvenciones públicas y ha visto dispararse sus beneficios, como a si la obligatoriedad responde exclusivamente a la seguridad o si hay un afán recaudatorio para las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones (la conectividad está incluida por 12 años). Por último, las mayores polémicas se centran en su eficacia técnica: la duración de las baterías (algunas balizas sólo duran media hora, tiempo inferior al que tarda una grúa en llegar) y, sobre todo, la escasa visibilidad de la baliza, inferior a la luz que emiten los intermitentes de los vehículos. Leer más

Ahora los principales fabricantes de dispositivos V16 en España han advertido de la situación de incertidumbre en torno al uso de la baliza V16 conectada y han solicitado a las instituciones mayor claridad normativa, así como campañas informativas que permitan a los conductores conocer con precisión sus obligaciones en seguridad vial. En un manifiesto conjunto, varias empresas del sector han expresado su preocupación por el contexto actual, que, según indican, está generando desinformación entre los ciudadanos y dificultando la correcta adopción de esta medida de seguridad vial.

Contra la "incertidumbre"

Las compañías Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, integradas en el Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, señalan que existe una "falta de claridad para el ciudadano" que impide comprender qué dispositivos son válidos y cómo deben utilizarse. Según el manifiesto, esta situación afecta directamente a la capacidad de los conductores para actuar correctamente en caso de emergencia en carretera. Además, advierten de que esta confusión no solo repercute en la seguridad vial, sino también en la protección del consumidor.

Al respecto, cabe recordar que, tras la entrada en vigor de la nueva normativa, algunos modelos han dejado de estar en vigor, lo cual ha supuesto un elemento adicional de "incertidumbre" para los conductores. De hecho, los fabricantes han expresado también su preocupación por el contexto actual de "desinformación" y "falta de claridad para el ciudadano".

En este sentido, desde Automovilistas Europeos Asociados aseguran que, pese a la retirada de homologación de una marca, el fabricante debe garantizar la conectividad de las balizas que han sido comercializadas. De hecho, desde la asociación subrayan que estos certificados son, en realidad, "certificados de verificación periódica", con los que Tráfico pretende asegurarse de que los dispositivos fabricados se ajustan al prototipo presentado y verificado inicialmente.

En cualquier caso, desde el sector consideran que la incertidumbre también tiene consecuencias para la industria nacional, que ha realizado inversiones en innovación y desarrollo tecnológico bajo un marco normativo concreto. En este sentido, subrayan que mantener la confianza en ese marco es esencial para la seguridad jurídica y la competitividad.

Asimismo, los fabricantes también ha rechazado la politización de la baliza V16 conectada y recuerdan que se trata de una medida desarrollada durante varios años y respaldada por el Parlamento Europeo con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Además, critican la confusión generada en torno a las posibles sanciones por no portar este dispositivo y señalan que las declaraciones públicas e interpretaciones contradictorias han debilitado la percepción de obligatoriedad, lo que puede llevar a decisiones erróneas por parte de los conductores.

Críticas contra la baliza

Lo cierto es que, desde antes incluso de su implantación, la baliza V16 ha sido objeto de importantes polémicas. En este sentido, como hemos explicado en distintas ocasiones en Libre Mercado, lo que más ha llamado la atención de los conductores es que, si bien el Gobierno ha justificado la obligatoriedad de la baliza por, supuestamente, garantizar una mayor seguridad para los conductores, en realidad la luz que emiten estos dispositivos apenas se ve.

Así, por ejemplo, el pasado mes de enero se difundió un vídeo de la policía local de Burgos donde se podía comprobar que, en pleno día, la visibilidad de la baliza es muy reducida.

Una patrulla de la policía local de #burgos mostrándonos otro ejemplo real de las #balizas #v16 y afirmando lo que todos ya sabemos. pic.twitter.com/mbrFC0cAdQ — Controles y Radares (@cyrburgos) January 6, 2026

Asimismo, en los últimos meses han circulado otros vídeos en los que se hace evidente la poca visibilidad de la baliza incluso de noche.

No se porque os quejáis tanto de la baliza V16, si es genial y se ve a kilómetros pic.twitter.com/NUDkScajQq — Neodel (@Neodel) November 21, 2025

Con todo, antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza se hizo viral también un vídeo de un bombero que aseguraba que esta dispositivo es inútil en caso de accidente, aconsejando en cambio mantener los triángulos.

@edidiaz822 BALIZA V16 ❌ Contras… 👎🏼 En las curvas NO te van a ver. 👎🏼 En los cambios de rasante tampoco. 👎🏼 Visibilidad diurna muy limitada. 👎🏼 En un accidente (estructura colapsada) o sobre un vuelco lateral o sobre el techo, dime dónde colocas esta luz para que se te vea. 👎🏼 En un incendio de vehículo tampoco te arrimes al vehículo ni intentes colocarla sobre el fuego. Es muy peligroso y además es inútil. 👎🏼 Si se te cae o se golpea, puede romperse la luz y entonces no vale para nada. 👎🏼 Batería limitada. TRIÁNGULOS ⚠️ 👍🏼 En curvas. 👍🏼 En cambios de rasante. 👍🏼 Siempre funcionan. 👍🏼 De día con luz. 👍🏼 En accidentes, vuelcos o sobre techo. 👍🏼 En incendios. 👍🏼 No se estropean. 👍🏼 No se gasta la batería. Y además TE VEN CON ANTELACIÓN 👌🏼 Ya lo sabes, en Enero… NO BAJES LOS TRIÁNGULOS‼️ Cuando los uses, recuerda ponerte el chaleco reflectante y señalizar justo a 50 metros (50 pasos largos). 🚘😊🙌🏼 ¿Qué opinas? Te leo 🤓 #bomberos #firefighter #seguridadvial #trafico #v16 ♬ sonido original - Edi Díaz

Así las cosas, no podemos olvidar que, como hemos publicado en Libertad Digital, los propios creadores de la baliza llegaron a asegurar en una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de diciembre que "cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable poner los triángulos".

Por otra parte, otra de las cuestiones que ha suscitado las críticas y la sorpresa de muchos conductores es que, pese a que en un principio el Gobierno aseguró que tras la entrada en vigor de la normativa por la cual se establecía la obligatoriedad de la baliza V16, existiría un período en el que primaría la flexibilidad y, en lugar de multar, se informaría a los usuarios. No obstante, como destacamos en Libre Mercado, las primeras multas no se hicieron esperar y llegaron el mismo mes de enero.