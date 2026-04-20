Huelga en la Agencia Tributaria: los funcionarios pararán en plena Campaña de la Renta

El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, ha anunciado un calendario oficial de movilizaciones que afectará al servicio de la Agencia Tributaria (AEAT) durante los meses de mayo y junio. El conflicto, que coincide con el periodo de mayor actividad del organismo por la campaña de la Declaración de la Renta, culminará con una jornada de huelga general el próximo 8 de junio.

Conflicto contra Hacienda

En Libre Mercado informamos de que a principios del mes de abril la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había interpuesto un conflicto contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por la paralización de negociaciones sobre condiciones laborales y anunció movilizaciones coincidiendo con la campaña de la Renta. Precisamente, en ese momento la organización advirtió de que podría organizar concentraciones, manifestaciones y protestas en centros de trabajo y delegaciones gubernamentales.

Ahora, en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, el sindicato explica que "ha interpuesto un conflicto contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) porque mantiene bloqueada la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales". Entre estos asuntos, tal y como afirma el comunicado, se encuentran la implantación de carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

Por otra parte, CSIF incide también en que "en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles como profesión de riesgo". Por ello, la organización denuncia "que desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que CSIF interpone un conflicto e insta a la AEAT a que inicie negociaciones para desbloquear la situación".

Así las cosas, el sindicato explica que "las movilizaciones comienzan el 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y continuarán el 13 y el 29 de mayo, respectivamente, con la convocatoria de paro parcial de una hora esos días, para culminar el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo. CSIF intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos".

Hacienda avisa a los funcionarios

En cualquier caso, cabe recordar que, ante esta situación, desde la Agencia Tributaria ya se avisó a los funcionarios de que durante la campaña de la declaración de la renta no pueden convocar este tipo de movilizaciones. Así, durante la presentación de la actual campaña, la directora general de la AEAT, Soledad Fernández, reconoció que existe "algún conflicto interno" dentro del organismo y subrayó que los acuerdos firmados con los sindicatos impiden estas acciones durante este período.