Pilotos e ingenieros aeronáuticos se rebelan contra la última maniobra de Óscar Puente

La semana pasada, en la rueda de prensa en la que decidió asumir el liderazgo de los ataques al juez Peinado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también se refirió a la futura Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes Ferroviarios e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, llamada a englobar a la CIAF, ahora al frente de la investigación de Adamuz, y que meses después de que se anunciara su creación sigue sin constituirse.

Puente señaló que en la situación actual, con la investigación del accidente de Adamuz abierta, y con una "presión inmensa sobre la investigación o desde la propia investigación", "no es fácil" encontrar un perfil y por ello se darían una prórroga en los plazos marcados. El Real Decreto del 25 de febrero de este año por el que se aprobó el Estatuto Orgánico de esta institución establecía un plazo máximo de dos meses para el nombramiento del responsable.

En la comparecencia, Puente también se refirió al tipo de perfil que buscaba: "Estamos tratando de buscar un perfil eminentemente técnico. Nos gustaría que estuviera vinculado al ámbito ferroviario", dijo el ministro, alegando que este deseo se debía a "circunstancias obvias" pero "no está resultando sencillo".

Sus declaraciones han irritado a uno de los ámbitos que abarcará la futura autoridad independiente, el aéreo. Tanto pilotos como ingenieros aeronáuticos han mostrado su malestar por estas declaraciones, que ven como "una interferencia política" respecto a la elección del presidente de una institución que lleva en su nombre la palabra "independiente".

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial señala en un comunicado que las palabras del ministro son "contrarias a lo recogido tanto en la Ley 2/2024 de creación de este organismo como en el Real Decreto 141/2026 de aprobación de su Estatuto Orgánico, donde se separan claramente las funciones del presidente de las labores de investigación para velar por su independencia".

Además, censuran que la creación del organismo se vincule a una investigación en curso, en alusión a Adamuz: "Debe entenderse como una oportunidad para que la investigación de accidentes en los tres medios de transporte se configure como política de Estado, con transparencia e independencia. Esta visión requiere contar al frente de la nueva autoridad con profesionales con amplia trayectoria y vinculados a la seguridad de los sistemas de transporte, así como con las mejores prácticas a nivel internacional que contribuyan a la prevención de accidentes, desde la máxima independencia y proactividad". Apuntan que ellos mismos y otras asociaciones del sector "han presentado candidatos para el puesto todos ellos perfiles con una sólida solvencia técnica y profesional" y "descartar de antemano estas propuestas no estaría justificado en ningún caso".

También piden criterios objetivos en la elección del presidente y respeto escrupuloso a su independencia los ingenieros aeronáuticos: en un comunicado, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae) ha trasladado su preocupación ante las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Colegio considera que cualquier manifestación pública que pudiera ser interpretada como un cuestionamiento del proceso de designación o de la futura actuación de la Autoridad "puede incidir negativamente en la percepción de su independencia", un elemento que creen que es esencial para el adecuado desempeño de sus funciones y para la confianza de la ciudadanía en sus conclusiones.

"El proceso de selección de la presidencia de la Autoridad debe desarrollarse con pleno respeto a los principios de objetividad, transparencia y concurrencia, valorando de manera equitativa a todos los candidatos presentados, sin exclusiones previas que pudieran desvirtuar la finalidad del mismo", incide, al tiempo que recuerda que este organismo también investigará accidentes en materia de transporte marítimo y aéreo, además del ferroviario.

Los ingenieros aeronáuticos destacan que la independencia, tanto efectiva como percibida, constituye "un requisito indispensable para garantizar la credibilidad de los informes técnicos y la eficacia de sus recomendaciones".