Los sindicatos intentan boicotear el puente de mayo convocando una huelga en las gasolineras españolas

El sector de las estaciones de servicio en España ha anunciado una huelga convocada a nivel estatal. Los sindicatos CCOO de Industria y UGT FICA han confirmado la movilización en un momento especialmente sensible del calendario, coincidiendo con el puente de mayo, uno de los periodos de mayor movilidad del año.

La decisión responde a lo que ambas organizaciones sindicales consideran un "bloqueo prolongado en la negociación del convenio colectivo", así como a la falta de avances significativos por parte de la patronal en materias económicas y laborales.

La huelga se desarrollará en dos fases claramente diferenciadas. La primera tendrá lugar el 30 de abril de 2026, en horario parcial, concretamente entre las 12:00 y las 16:00 horas. La segunda convocatoria será el 3 de mayo de 2026, cuando el paro será total durante toda la jornada, es decir, durante 24 horas.

⛽️ #Huelga en las gasolineras en el puente de mayo 📅 30 de abril (12:00–16:00h)

📅 3 de mayo (24h) 💥 Los precios suben, pero nuestros salarios siguen bajando.

✊ Es hora de defender el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.#SeLoEstanLlevandoCrudo @Repsol… pic.twitter.com/HpXkQ2qPWN — CCOO de Industria #PactoIndustriaYA (@Industria_CCOO) April 20, 2026

Este segundo día coincide con el regreso del puente de mayo, ya que se espera un elevado volumen de desplazamientos por carretera en todo el país. Las estaciones de servicio podrían verse afectadas de forma significativa.

Bloqueo del convenio colectivo

Según explican los sindicatos convocantes, la huelga es consecuencia directa del estancamiento en las negociaciones con la parte empresarial. Denuncian que, tras meses de diálogo, la patronal ha dado "marcha atrás" en propuestas que anteriormente habían sido puestas sobre la mesa, lo que ha deteriorado el clima de negociación.

En este contexto, CCOO de Industria y UGT FICA señalan en un comunicado que: "tras meses de negociación y avances parciales, la patronal ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas previamente planteadas y presentando un planteamiento económico regresivo que, a juicio de los sindicatos, supone un ataque directo a las plantillas".

Uno de los principales ejes del conflicto es la cuestión salarial. Las organizaciones sindicales reclaman un incremento mínimo del 2% anual, así como la incorporación de un mecanismo de garantía que permita actualizar los salarios en función del IPC real, más un 0,5% adicional.

Las condiciones laborales

Más allá de lo salarial, los sindicatos denuncian la falta de progresos en aspectos clave del convenio colectivo. Entre ellos destacan la conciliación de la vida laboral y familiar, la posible reducción de la jornada laboral y la mejora de los complementos salariales o pluses existentes.

A juicio de CCOO de Industria y UGT FICA, esta falta de avances implica un deterioro progresivo de las condiciones laborales en el sector, que afecta directamente a miles de trabajadores en todo el país.