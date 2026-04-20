Linchamiento en La Sexta a un joven del PP por hablar claro sobre las trampas del Gobierno en el IRPF

El fin de semana televisivo nos ha dejado un momento en el programa de La Sexta Xplica que pasará a la historia, no solo por lo que ocurrió en el plató, sino por la reacción posterior en redes sociales, donde incluso diputados del Congreso han metido la pata al hablar sobre el IRPF.

En la última emisión del programa presentado por José Yélamo se planteaba si España es un infierno fiscal. Para ello contaron con "expertos" como Afra Blanco o Julen Bollain (que ya han aparecido en este periódico en más de una ocasión). Como era de esperar, la sindicalista y el exdiputado de Podemos defendían que España no es un infierno fiscal, mientras que en el otro lado estaba Jon Echeverría, joven de Nuevas Generaciones del PP, quien sostenía con datos que todas las rentas que hoy pagan IRPF abonan más en términos reales (ajustado a la inflación) que en 2019.

Tras la intervención (y también durante) del miembro de NNGG se produjo una ola de descalificaciones por parte de los tertulianos, que le acusaron de mentir e inventarse los datos. Hasta la cuenta de X del programa calificaba de "imaginativo" al joven de NNGG:

El "ejercicio de imaginación" de un joven de las juventudes del PP: "Con Sánchez, un trabajador de 18.000 euros paga el triple en IRPF" https://t.co/8077s0jHkp — laSexta Xplica (@laSextaXplica) April 19, 2026

Por su parte, Jon Echeverría ha recopilado en este vídeo las ocasiones en las que le tacharon de mentiroso:

He recopilado hasta 10 ocasiones donde los tertulianos de izquierdas me acusaron de mentir en @laSextaXplica. Han pasado casi 24 horas y nadie me ha desmentido. Todo lo contrario: @Jongonzlz los ha desmontado. ¿Vais a pedir perdón? @AfraBlanco @AlbertoSotillos @JulenBollain pic.twitter.com/6x1JDbRy3L — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) April 19, 2026

Como se puede ver, tertulianos como Afra Blanco, Julen Bollain o Alberto Sotillos acusaban a Jon de mentir e incluso algunos se burlaban de él, aunque ninguno aportó datos reales para desmentir las cifras que presentaba el joven. Y es que los datos que aportó Jon Echeverría no son "imaginativos", sino que proceden de un análisis elaborado por el ingeniero industrial Jon González a partir de fuentes oficiales de la Seguridad Social, Hacienda y el INE, tal y como el propio Jon González ha aclarado al programa:

De nuevo, a disposición de La Sexta para ofrecer los cálculos detallados y que rectifiquen. Ya que se está difamando a un miembro @Jon_Echeverria_ e indirectamente a su partido quizás en el PP (@anadalbelda @EsterMunoz85 @juanBravoBaena) podrían ponerse en contacto con ellos,… https://t.co/6h6zlNsbSP pic.twitter.com/g24b0uAGZD — Jon González (@Jongonzlz) April 19, 2026

Si algo caracteriza a Jon González es el rigor con el que elabora sus gráficos, que hemos utilizado en varias ocasiones en Libre Mercado. De hecho, ha explicado paso a paso cómo calculó los datos que el otro Jon, el joven de NNGG, presentó en el programa.

El cálculo del IRPF de 18.000€ en 2026 y su equivalente en 2019. Paso a paso. 100% transparente. CUATRO VECES MÁS https://t.co/GJv8dG0R6i pic.twitter.com/uZ5aBYFGci — Jon González (@Jongonzlz) April 20, 2026

Como se puede ver en su explicación, Jon González calcula el IRPF que paga un trabajador con un salario bruto de 18.000 euros en 2026, comparándolo con su equivalente real de 2019 (ajustado por inflación), que ascendía a 14.290 euros. Según la tabla, en 2026 se pagan 623,8 euros de IRPF, frente a los 157,1 euros que corresponderían al salario equivalente de 2019. Es decir, casi cuatro veces más en 2026 que en 2019.

Pues bien, después de que el ingeniero vasco haya vuelto a demostrar la veracidad de los datos utilizados (algo que ya hizo el domingo), vemos que quienes acusaban de mentiroso a Jon Echeverría (y, por tanto, también a González) son quienes realmente estaban mintiendo para sostener que España no es un infierno fiscal.

No obstante, lejos de que estos supuestos expertos se hayan retractado, durante el domingo otros miembros del PSOE también se sumaron a la ola de difamaciones, como ocurrió con el diputado socialista por Madrid en el Congreso de los Diputados, Guillermo Hita, que decía lo siguiente en X:

Los datos están falseados. En 2019, para una renta de 18.000 euros, el tipo marginal del IRPF era el del tramo que te afectaba por encima de 12.450 euros: 24%. Los tramos aplicables eran 19% hasta 12.450 euros, 24% de 12.450 a 20.200. Te inventas directamente que en 2019 el IRPF… https://t.co/6oCOVhVD08 — Guillermo Hita Téllez (@GuillermoHita) April 19, 2026

Otro diputado socialista, esta vez perteneciente a la Asamblea de Madrid, mostraba incluso una mayor ignorancia que su compañero de partido. Esto decía el diputado y portavoz de Cultura y LGTBIQ+ del PSOE de Madrid, Santiago Rivero:

Datos: elaboración propia. Nada más que añadir, señoría. 😂 Yo creo que después de la que ayer te dieron los expertos, incluso hasta los más conservadores, deberías pedir disculpas o al menos dejar de hacer el ridículo. https://t.co/WnDxs4k54w — Santi Rivero 🏳️‍🌈🌹🏳️‍⚧️ (@Santi__Rivero) April 19, 2026

Nuestros lectores podrían pensar que, después de que se haya demostrado la veracidad de los datos, tanto el programa de La Sexta Xplica como su presentador y los "expertos" implicados habrían salido a disculparse o a rectificar públicamente sus acusaciones a los dos Jon. Sin embargo, la realidad es más bien la contraria, ya que solo uno de los implicados, el sociólogo Alberto Sotillos, ha acabado rectificando de forma parcial después de que Jon González le dejara en evidencia en multitud de ocasiones.

Sí, hubiera sido más correcto por mi parte decir que la selección de un caso muy concreto y puntual no sirve para explicar la situación real general. Toda la razón. Se podría, eso sí, matizar con los datos de inflación si es algo más cercano a un x2 en ese caso o al x3. — Alberto Sotillos (@AlbertoSotillos) April 20, 2026

Lo que muestra este episodio que hemos analizado en el presente artículo es el nivel de manipulación que existe en programas como el de La Sexta, donde no solo se miente en prime time, sino que a quien pone la verdad sobre la mesa se le acusa de mentir y de inventarse los datos, para posteriormente guardar silencio sobre las mentiras vertidas o incluso seguir insistiendo en la falsedad. Al final resulta que quienes más dicen "luchar contra los bulos" son los que mienten con más descaro.