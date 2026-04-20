Quedan días para el primer aniversario del apagón y un nuevo audio vuelve a refutar la versión del Ministerio y de Beatriz Corredor de que se trató de un desastre "imprevisible". El nuevo audio, desvelado por El Mundo y aportado a la Comisión de Investigación del Senado y que acaba de concluir sus trabajos, prueba que el pasado 31 de enero de 2025, tres meses antes del 28 de abril, las oscilaciones "muy bestias" de las que ya hablaban otros audios provocaron una situación tan grave que Red Eléctrica tuvo que activar una maniobra desesperada para evitar un apagón.

El audio es de las 11:01 del 31 de enero y en la conversación, un técnico de Red Eléctrica llama al centro de control de Iberdrola para pedir ayuda: "Ha subido el programa de fotovoltaica muy rápido, necesito que cortéis el viento completamente, que me quitéis los 700 (megavatios de eólica). Te programo lo que quieras, cuando quieras, por favor, pero tiene que ser ya".

Según recoge el diario, cuando desde Iberdrola le contestan que no tienen tantos megavatios de eólica generando electricidad, el operador de Red Eléctrica insiste de esta forma: "¡Por favor, lo que puedas cortar, todo lo que puedas!". El operador accede.

A las 11:26, el técnico de Red Eléctrica vuelve a contactar con Iberdrola y explica, tras solucionarse la incidencia, el porqué de la urgencia: "El problema es que en el cambio de hora, con el cambio de programa con Francia, ha habido unos cuantos agentes que han soltado 1.600 megavatios de fotovoltaica en un minuto", apunta, "son 1.600, es que no hay nadie que se lo coma, es que se lo ha comido la interconexión, y la interconexión ha saltado el relé de disparo de la Vic-Baixas en 20 minutos". El audio, de esta forma, volvería a señalar a la solar y al problema que generaban sus súbitas entradas y salidas desacoplando oferta y demanda.

El técnico relata hasta qué punto la gravedad del momento: "Si es que no te he podido dar más explicaciones, necesitaba que bajaras como fuera". "Nos habríamos desconectado de Francia. Entonces, nada, muchas gracias porque ha sido una situación muy crítica", confiesa.

El diario informa de que la situación fue hasta tal punto preocupante que las eléctricas pidieron una reunión sobre el suceso. Sin embargo, Red Eléctrica no la consideró necesaria.