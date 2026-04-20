Paseo de Gracia se consolida como la vía comercial más demandada y activo clave del lujo

El Paseo de Gracia se ha consolidado como una de las principales calles comerciales de Barcelona y como referente del lujo internacional y nacional, al concentrar algunas de las firmas más reconocidas y una oferta que trasciende la compra para integrarse en el entorno urbano. Los locales de esta calle siguen cotizando al alza y combinan actividad comercial, valor arquitectónico y experiencia de marca, reforzando su papel como barómetro de tendencias.

De acuerdo con el 'Informe Retail 2025', elaborado por aRetail y Gesvalt, Paseo de Gracia cerró 2025 como la vía comercial más demandada de la ciudad y con una ocupación del 98%. Una cifra que no solo habla de demanda, sino de un tipo de comercio que ha sabido evolucionar sin perder identidad.

En los últimos años, esta famosa vía barcelonesa ha consolidado su posición como uno de los enclaves comerciales más relevantes de Europa. No solo por la concentración de grandes casas, sino por su capacidad de mantenerse deseable en un momento en que el lujo se reinterpreta desde la experiencia, el oficio y la permanencia.

Parte del magnetismo de Paseo de Gracia reside en que cada apertura, cada reforma y cada 'flagship' se interpreta como algo más que una operación comercial. Louis Vuitton, Chanel, Loewe, Gucci, Dolce & Gabbana, Chopard o la firma de alta joyería Rabat forman parte de ese paisaje aspiracional que ha consolidado la avenida como referencia natural del lujo en Barcelona.

Escaparates concebidos como espacios arquitectónicos, colecciones que dialogan con la historia del lugar y experiencias que van más allá de la compra inmediata: las firmas encuentran en esta avenida el contexto idóneo para construir atmósfera, deseo y continuidad, según coinciden expertos del retail y del sector inmobiliario.

No es casual que la moda, la alta joyería y relojería concentre el 75% de los espacios de la vía. Un dato que no solo habla de especialización, sino de una identidad consolidada: la de un eje donde el producto se presenta siempre acompañado de escenografía, lenguaje visual y narrativa.

Nuevos espacios

La tienda ha dejado de ser solo un punto de venta para convertirse en una extensión física del universo de marca, en un lugar donde arquitectura, hospitalidad y criterio construyen una experiencia más pausada y memorable. En ese contexto, algunas direcciones adquieren un significado especial.

Junto a La Pedrera se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de Paseo de Gracia y que alberga la boutique RABAT Casa Codina, un espacio renovado recientemente y ampliado, hasta superar los 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas dedicadas a la alta joyería y la relojería. Más allá de su valor arquitectónico, este tipo de espacios introduce una nueva forma de entender el lujo más centrada en la experiencia.

Paseo de Gracia no solo concentra algunas de las firmas más reconocibles del panorama internacional y nacional, sino que también refleja con claridad hacia dónde evoluciona el lujo. En un momento en que el sector valora cada vez más la permanencia, la singularidad y el sentido de las piezas, categorías como la joyería y la relojería refuerzan su protagonismo.

Según el informe 'The State of Fashion 2026', la joyería crecerá un 4,1% anual entre 2025 y 2028, una tasa cuatro veces superior a la prevista para la ropa. En paralelo, distintos estudios sectoriales subrayan el dinamismo del consumo premium en España y la consolidación de sus grandes capitales como enclaves cada vez más relevantes dentro del mapa europeo del lujo, solo por detrás de ciudades como París o Milán en determinados segmentos.