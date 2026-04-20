Sánchez amenaza con colapsar los servicios públicos con la regularización masiva de inmigrantes

En un análisis detallado realizado en El Programa de Cuesta, Beatriz García ha desgranado lo que considera una lista inabarcable de mentiras económicas vertidas por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto de la regularización masiva de inmigrantes. Durante la intervención, se ha cuestionado la lógica gubernamental que sostiene que la incorporación de personas en situación de extrema pobreza, provenientes de los países más desfavorecidos, pueda suponer un incremento de la riqueza para España.

El proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo es calificado como uno de los "grandes hitos de la legislatura" por parte de los sectores oficiales, prometiendo autorizaciones de residencia, trabajo y acceso a la Seguridad Social. Sin embargo, en El Programa de Cuesta se ha denunciado que los requisitos exigidos, como la permanencia de apenas cinco meses en territorio nacional, son una puerta abierta al fraude generalizado. La falta de protocolos claros y el uso de conceptos arbitrarios permiten que documentos privados, como certificados de cursos de contabilidad emitidos por las propias ONG de inmigrantes, sirvan como prueba de arraigo.

Uno de los puntos más polémicos tratados es el concepto de "vulnerabilidad", un término que el Gobierno utiliza de forma ambigua para blindar a ciertos colectivos y otorgarles acceso preferente a servicios estatales. Según se ha expuesto, esta etiqueta no solo ha afectado al mercado inmobiliario protegiendo a los okupas, sino que ahora actúa como un puente de oro para acceder a la cascada de subvenciones públicas. Entre estos beneficios destaca el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que ya ha supuesto un gasto de 20.000 millones de euros desde su creación y que cuenta con niveles récord de beneficiarios en España.