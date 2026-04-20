Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple: este es su sucesor

La compañía tecnológica Apple ha anunciado este lunes un cambio histórico en su cúpula directiva. Tim Cook dejará de ser el director ejecutivo de la multinacional el próximo mes de septiembre, momento en el que entregará el testigo a John Ternus, quien hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A partir del próximo 1 de septiembre, el todavía responsable de la firma pasará a ejercer como presidente ejecutivo del consejo de administración, según ha detallado la propia empresa en un comunicado oficial. La decisión que certifica esta transición en el liderazgo ha sido aprobada por unanimidad.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria", ha señalado Cook en el escrito, en el que asegura amar a la empresa de Cupertino con todo su ser. El veterano ejecutivo, de 65 años, ha querido también alabar a su sucesor, al que califica de visionario, destacando que posee "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con honor".

Ternus, de 51 años, representa la continuidad dentro de la filosofía de la empresa. Se incorporó al equipo de diseño en el año 2001 y, tras una prolífica carrera interna, fue ascendido a vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. Más tarde, en 2021, consolidó su posición asumiendo la vicepresidencia sénior de dicho departamento.

A lo largo de estas dos décadas, el próximo líder de la compañía ha desempeñado un papel fundamental en la introducción y consolidación de dispositivos que hoy son pilares del mercado, como el iPad, los auriculares AirPods o el reloj inteligente Apple Watch, además de múltiples generaciones del iPhone y los ordenadores Mac. En este último campo, su trabajo ha sido decisivo para que esta categoría de producto viva su momento de mayor popularidad mundial en sus cuarenta años de historia.

Durante su etapa como máximo responsable de Ingeniería de Hardware, la tecnológica ha sacado a la luz dispositivos muy esperados, como el portátil MacBook Neo y las nuevas gamas de telefonía móvil, incluyendo los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17 estándar. A la par de estos lanzamientos, Ternus ha dirigido los esfuerzos de la multinacional hacia la innovación en materiales y el incremento de la durabilidad de los dispositivos.

Antes de su largo recorrido en la empresa creadora del iPhone, Ternus se licenció en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania y comenzó su andadura profesional ejerciendo en la compañía Virtual Research Systems.

La salida de Cook pone fin a una era que comenzó en el año 2011, cuando asumió la inmensa responsabilidad de sustituir al fallecido Steve Jobs. Durante su mandato, no solo ha lanzado nuevas y exitosas categorías de hardware como el Apple Watch o las gafas Apple Vision Pro, sino que ha cimentado un lucrativo ecosistema de servicios digitales que incluye iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music.

Bajo su firme dirección estratégica, la compañía ha experimentado un crecimiento financiero sin precedentes, pasando de una capitalización bursátil de unos 350.000 millones de dólares a alcanzar los 4 billones, lo que la sitúa como la tercera empresa cotizada más valiosa del planeta.