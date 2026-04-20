Un experto alerta: "En diez años vamos a estar a la cola de la UE en PIB per capita"

Los datos siguen siendo tozudos y, aunque tanto inversores como el propio Gobierno sigan destacando la capacidad de crecimiento de nuestra economía, esta está demostrando un agotamiento terrible en materia de poder adquisitivo y crecimiento del nivel de vida de industrias y ciudadanos. Este lunes arrancamos la semana con un extraordinario informe, como es habitual, de José María Rotellar en Libre Mercado.

En este artículo, el director del observatorio económico de la Universidad Francisco de Vitoria destaca el desastre en términos industriales de la legislatura de Pedro Sánchez. "Una sociedad subsidiada genera un clima contrario a la inversión empresarial, ya sea extranjera o nacional y eso se deja ver con especial intensidad en la industria". Y es que, tal y como reflejan los datos que ofrece Rotellar, el Índice de Producción Industrial de febrero muestra una fuerte caída de producción industrial. En concreto del -1,3 %. Pero es que en febrero de 2023 ya caía un 2,3 %.

Sin embargo, desde el Gobierno se empeñan en señalar la tendencia contraria. Podríamos decir, de hecho, que el Gobierno está agitando un trampantojo de economía sana y competitiva que poco o nada tiene que ver con la España que sufren unos españoles cada vez más empobrecidos. Y eso tiene que ver con otro dato que queremos analizar hoy de cerca y es la traducción de un buen crecimiento de nuestra economía en un incremento del poder adquisitivo de los españoles.

Eurostat decía en su último informe que nuestro poder adquisitivo, el PIB per capita, continúa estancado un 30% por debajo de la media de la Unión Europea. Desde 2018 hasta hoy solo ha crecido en 1.700 euros anuales de media en términos reales. Si tenemos en cuenta que entre impuestos y cotizaciones los españoles pagamos unos 2.400 euros de media más al año ahora que en 2018, el efecto real es que, entre la inflación y los impuestos, los españoles tenemos 700 euros menos de media de poder adquisitivo en los últimos siete años y en términos reales.