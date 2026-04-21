Compre ya sus billetes: el consejo de las aerolíneas ante la escalada del queroseno

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé una temporada de verano con aumento de la capacidad aérea en España y sin riesgo de cancelaciones por falta de combustible, aunque advierte de la incertidumbre derivada del encarecimiento energético y el contexto internacional.

Según ha explicado el presidente de ALA, Javier Gándara, las aerolíneas afrontan los próximos meses con previsiones de crecimiento, mientras continúan las tensiones en el mercado del combustible de aviación.

Más capacidad y crecimiento del tráfico

ALA calcula un incremento del 5,7% en los asientos programados, hasta alcanzar los 260 millones, en comparación con el verano anterior. Este dato refleja la oferta prevista por las compañías, aunque habrá que esperar al cierre de la temporada para conocer la ocupación real.

En lo que va de año, el tráfico aéreo mantiene una evolución positiva, con 65,63 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por territorios, se observa una evolución desigual. Destacan los aumentos en aeropuertos como Almería, Jerez y Alicante. Por regiones, Andalucía crece un 9,8% y Baleares un 2,6%, mientras que Canarias registra un descenso del 2,5%. En los grandes aeropuertos, Madrid-Barajas incrementa su capacidad un 8% y Barcelona-El Prat un 7,6%.

Gándara ha señalado que el sector encara el verano "con optimismo", aunque ha pedido analizar estas cifras con cautela por la situación económica y el coste del combustible.

Suministro de combustible garantizado

La patronal ha descartado cancelaciones de vuelos por falta de queroseno en España. Según ha explicado Gándara, el suministro está "garantizado", y los ajustes que puedan producirse responden a factores de mercado.

España presenta una menor dependencia del crudo procedente de zonas en conflicto, ya que solo el 11,4% de las importaciones provienen de Oriente Medio. Además, cuenta con capacidad de refino propia, lo que permite producir entre el 80% y el 85% del combustible de aviación que se consume en el país.

ALA cree que el queroseno está "garantizado" en España y recomienda reservar billetes https://t.co/SouiXsUeiX pic.twitter.com/JSWp9HC9IJ — Europa Press TV (@europapress_tv) April 21, 2026

Esta situación contrasta con otros países europeos que dependen en mayor medida de productos refinados importados. No obstante, ALA advierte de que el tráfico aéreo podría verse afectado por problemas en otros mercados, ya que las operaciones aéreas son internacionales.

Impacto de los costes y precios

El precio del combustible de aviación se ha duplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, lo que tiene un impacto directo en las aerolíneas, donde este gasto representa cerca de un tercio de sus costes.

Gándara ha explicado que las grandes compañías suelen tener parte del suministro asegurado a precios anteriores, mientras que las aerolíneas más pequeñas son las que más notan el incremento. En este contexto, ha señalado que cada compañía aplica sus propias políticas comerciales, incluidos posibles recargos por combustible, sin que ALA valore estas decisiones.

Ante la incertidumbre, ha recomendado a los pasajeros comprar billetes con antelación, ya que suele ser el momento en el que se encuentran mejores precios, especialmente evitando los periodos de mayor demanda.

Control de pasajeros y retos operativos

ALA también ha abordado la implantación del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea, en vigor desde abril, que obliga a registrar datos de viajeros de fuera del espacio Schengen. Gándara ha pedido que su aplicación se realice con flexibilidad para evitar colas o incidencias en los aeropuertos, especialmente en España, donde el turismo británico tiene un peso relevante.

En este sentido, ha indicado que se está trabajando con el Ministerio del Interior y AENA para facilitar la adaptación de los pasajeros mediante señalización y personal de apoyo. El presidente de ALA ha señalado que el contexto actual abre la puerta a impulsar la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) en España, dada la disponibilidad de materias primas en el país.