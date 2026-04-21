Así es el infierno que vivió María Corina en Venezuela y que algunos quieren promocionar en España

Hubo un tiempo, no tan lejano como la propaganda bolivariana pretende hacernos creer, en el que Venezuela era el faro de prosperidad de Iberoamérica. En 1980, mientras buena parte del continente se debatía entre dictaduras y subdesarrollo, Venezuela ostentaba el PIB per cápita más alto de la región.

Incluso en 1999, año en el que el virus del "socialismo del siglo XXI" comenzó a inocularse en las instituciones, el país seguía siendo la tercera economía más pujante del entorno. Hoy, tras un cuarto de siglo de tiranía y planificación centralizada, Venezuela es un solar: el cuarto país más pobre de Latinoamérica, compitiendo en la miseria con Haití, Honduras y Nicaragua.

Desastre económico

El colapso venezolano no es fruto del azar, ni de "guerras económicas" imaginarias, ni mucho menos de unas sanciones internacionales que llegaron cuando el cadáver de la economía ya estaba frío. Es el resultado deliberado y sistemático de la persecución al derecho de propiedad y a la libre empresa. Las cifras, que la izquierda europea prefiere ignorar, son demoledoras.

La nacionalización de sectores estratégicos como el acero o el cemento no trajo la soberanía prometida, sino la parálisis total. Venezuela, que fue el mayor productor de acero de Sudamérica por habitante, hoy apenas produce nada. El carbón ha desaparecido en un 97% y la industria petrolera, herida de muerte por la gestión política antes de cualquier embargo, ha dejado de ser la gallina de los huevos de oro para convertirse en un monumento a la ineficiencia.

Cuando un Estado decide que el empresario es un enemigo al que hay que expoliar, el capital, que no entiende de fronteras, pero sí de seguridad jurídica, huye. La tasa de inversión se ha desplomado del 20% a un exiguo 5%. El resultado de este ataque frontal a la libertad económica es un retroceso civilizatorio sin parangón en tiempos de paz. No hablamos solo de macroeconomía, sino de la tragedia humana de tres de cada cuatro venezolanos perdiendo peso por falta de alimentos y de un 70% de la población viviendo a oscuras por la quiebra del sistema eléctrico.

Venezuela es hoy el espejo donde deben mirarse quienes flirtean con el intervencionismo y el populismo fiscal en nuestras democracias. Es la prueba definitiva de que el socialismo no busca la redistribución de la riqueza, sino la socialización de la miseria hasta niveles de supervivencia básica.

La huida masiva de millones de venezolanos no es una opción migratoria; es el mayor plebiscito a pie de calle contra un sistema que ha transformado la nación más rica del continente en un infierno de hambre y represión. El drama venezolano no es una crisis económica: es el fin de la civilización a manos del estatismo más voraz.