Bruselas intenta calmar al campo y aumentará los controles de productos extranjeros

La Comisión Europea ha decidido aumentar los controles sobre los productos agroalimentarios que llegan desde fuera de la UE. El anuncio del Ejecutivo comunitario llega justo cuando está a punto de entrar en vigor el acuerdo con Mercosur y el campo lleva meses sembrando dudas sobre la calidad y la seguridad de los productos que llegan desde terceros países.

El propio comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, ha anunciado los detalles de este nuevo plan durante su viaje a Sevilla este lunes, tras un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y representantes de las organizaciones agrarias.

Según ha detallado, Bruselas quiere revisar más volumen de mercancía antes de que salga del país de origen y también cuando entra en territorio comunitario. El objetivo es aumentar en un 50% los controles en los países de origen e incrementar más de un 33% las inspecciones físicas en los puestos de entrada en España.

Desmontando argumentos contra Mercosur

Los agricultores y ganaderos llevan meses denunciando que los acuerdos de libre comercio con Marruecos, Mercosur, México, India o Australia facilitarán la llegada de una avalancha de alimentos extranjeros plagados de hormonas o fitosanitarios peligrosos para la salud, según sus propias palabras.

Durante su visita, Várhelyi ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha destacado que España juega un papel clave en este esquema. Es una de las principales puertas de entrada de productos agroalimentarios y, por lo tanto, es un socio indispensable para asegurar que la comida que consumen los ciudadanos cumple con todas las garantías.

Entre las medidas concretas, se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo específico que permita interceptar con mayor rapidez y eficacia aquellos envíos que no respeten la legislación comunitaria. Asimismo, las autoridades han visitado el puesto de control fronterizo de Algeciras para conocer sobre el terreno la implementación de estas directrices.

Las cifras de Planas

Mientras tanto, el Gobierno presume de resultados con unas cifras que nunca han calmado al sector primario. El ministro Planas ha destacado que los controles físicos han aumentado un 7,5% en el último año y que en algunos productos, como pimientos, mangos o espárragos, el incremento llega al 80%. También ha afirmado que los recursos humanos en los puestos de control en fronteras han subido un 20% en cuatro años hasta 581 efectivos.

Sin embargo, hace unos tres meses, Libre Mercado preguntó directamente al Ministerio de Agricultura qué porcentaje de productos sobre el total de mercancías que entran por las aduanas se analizan en los puntos de control, pero no recibimos ninguna respuesta numérica.

Aprovechando la visita del comisario, Planas también ha anunciado más controles para 2026, sobre todo en productos procedentes de países con antecedentes de irregularidades.